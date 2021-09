RUGBY. Du Top 14 à la Nationale, la nouvelle vie bien chargée d'Antonie Claassen

L'ancien joueur du Racing 92 et du XV de France Antonie Claassen ne se tourne pas les pouces à Suresnes. Il mène plusieurs projets de front.

RUGBY - Caminati, Claassen, Tulou... Ces pros qui joueront chez les amateurs cette saisonAntonie Claassen a beau avoir raccroché les crampons chez les pros, il n'en a pas pour autant terminé avec le rugby. "Je ne me voyais pas arrêter. J’ai toujours envie de jouer", confie l'ancien joueur du Racing 92 au Parisien. Cette saison, celui qui a porté le maillot du XV de France évolue sous les couleurs de Suresnes, club de Nationale. Dimanche dernier, il était titulaire face à Dax au Stade Jean-Bouin. L'occasion pour lui refouler une pelouse qu'il a connu en Top 14. Et peu importe le niveau dans lequel on joue, la passion et l'envie c'est ce qui anime tous les joueurs. Pas question pour lui de jouer à celui qui sait tout. "Tu peux être le meilleur joueur du monde, si tu ne t’intègres pas bien au groupe ça ne sert à rien." S'il peut apporter un peu de son expérience au groupe car l'équipe passe avant tout.



Suresnes a pour objectif de monter en Pro D2 dans les deux prochaines années. Et Claassen espère bien les y aider avant de pourquoi pas quitter définitivement les terrains de rugby. Quand il ne s'entraîne pas le soir et qu'il ne joue pas le week-end, il poursuit des études dans le commerce international à HEC. Un agenda d'autant plus chargé qu'il va aider aussi Canal + International à se développer en Afrique anglophone. Antonie Claassen n'est donc pas vraiment à la retraite. Et son club l'a bien compris. C'est d'ailleurs le président de Suresnes qui a contacté le Sud-Africain d'origine. "Il a été à l’écoute de mon projet, le contact a été sympa." Ils ont accepté le fait qu'il mène tous ces projets de front avec le même degré d'investissement. "J’essaye de rester le plus pro possible, surtout pour la santé. Je continue à m’entraîner très dur. Si on ne le fait pas on peut se faire mal."