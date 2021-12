RUGBY. Un international Espagnol dans un état critique après une chute de 8 mètres

Un joueur de l'équipe nationale espagnole a fait une chute de 8 mètres, après la rencontre entre l'Espagne et les Pays-Bas pour le tournoi des 6 nations B.

Kawa Leauma, joueur d'origine samoane et né à Auckland, qui devait faire ses débuts avec l'Espagne, est actuellement à l'hôpital d'Amsterdam, suite à une chute de 8m. Originellement dans le groupe espagnol qui devait affronter les Pays-Bas dans le cadre du tournoi des 6 nations B, il avait été sorti du groupe suite à des doutes sur son éligibilité pour la sélection ibérique. L'accident a eu lieu après la rencontre et les circonstances restent très floues. La fédération espagnole a indiqué que le joueur "s'était rapproché d'une zone à risque qui n'était pas sûre et (qui) a cédé". Il se pourrait que le joueur fût en présence d'autres coéquipiers, et que les faits se soient déroulés sur une terrasse d'un centre commercial.

Leauma se serait blessé à la tête. Il a été pris en charge par les urgences d'Amsterdam, et selon sa fédération ainsi que les urgences, son état serait stabilisé. Il reste pour l'instant en observation à l'hôpital. Arrivé en 2018 au club basque d'Ordizia en première division espagnole, il est devenu un titulaire indiscutable en seconde ligne et a gagné le droit grâce à la règle d'éligibilité de trois ans de présence sur le territoire, de représenter l'Espagne au niveau international. Ses débuts avec l'Espagne attendront son rétablissement.