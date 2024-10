RUGBY. TRANSFERT. Tout le Top 14 s’arrache ce puissant joueur palois

En grande forme depuis plusieurs saisons, Beka Gorgadze arrive en fin de contrat à Pau et intéresse plusieurs écuries du Top 14.

Le marché des transferts du Top 14 continue de bouillonner et le nom de Beka Gorgadze est sur toutes les lèvres. En fin de contrat avec la Section Paloise, le puissant numéro 8 international géorgien est devenu l'une des cibles les plus convoitées du championnat.

Ses grosses performances ne passent pas inaperçues et certains clubs commencent à se pencher sur le dossier. Plaqueur, gratteur, gros porteur et manieur de ballon, il a la panoplie parfaite du 3ᵉ ligne centre.

Arrivé à Pau en 2021 après des passages à Mont-de-Marsan et Bordeaux-Bègles, Gorgadze s’est imposé comme un cadre incontournable du pack palois. Avec son statut JIFF (Joueur Issu des Filières de Formation), il coche toutes les cases recherchées par les clubs de Top 14. Il a déjà joué cinq matchs cette saison et s’impose comme l’un des meilleurs à son poste

Trois clubs intéressés

Parmi les clubs intéressés, l'Aviron Bayonnais semble particulièrement chaud sur le dossier, au point que le Géorgien aurait déjà visité les installations basques. Cette rumeur peut surprendre après le recrutement de Giovanni Habel-Kuffner l’été dernier.

Mais Bayonne n'est pas seul dans la danse : Montpellier aurait formulé une grosse offre, tandis que le Racing 92 est aussi sur le coup. Le club francilien, d’ailleurs, aurait même pris une longueur d’avance il y a peu.

Pourquoi pas une prolongation ?

La Section Paloise, de son côté, compte bien ne pas se laisser faire et espère prolonger son colosse de 28 ans. Une lutte qui s’annonce féroce pour savoir qui aura la chance de compter Gorgadze dans ses rangs la saison prochaine. Entre Bayonne, Montpellier, le Racing, et une possible prolongation à Pau, l’avenir de l’international géorgien s’annonce plus qu’incertain.

Mais parmi tous ces clubs, on se demande si le projet palois n’est pas le plus sain et le mieux structuré. En effet, le club progresse d’année en année sous la houlette de Sébastien Piqueronies et vise une qualification en phases finales. L’herbe ne sera peut-être pas plus verte ailleurs pour Gorgadze.