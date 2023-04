RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Un Clermontois à Bayonne pour les 3 prochaines saisons

Cheikh Tiberghien, jeune arrière polyvalent de l'ASM, a signé à l'Aviron Bayonnais pour les trois prochaines saisons. C'est alors l'occasion pour lui de retourner sur ses terres !

Un retour aux sources

C'est un véritable retour aux sources pour Cheikh Tiberghien, qui va retrouver son club et sa ville de cœur, après 4 ans en Auvergne. Le joueur de 23 ans qui peut jouer aussi bien à l'arrière, qu'à l'aile et au centre a signé un contrat de trois saisons avec l'Aviron Bayonnais, qu'il avait déjà connu en 2014 après un parcours dans le foot à Anglet ! Le Clermontois est une pièce importante du système de jeu, et cette saison, il a joué 20 matchs, dont 15 en tant que titulaire. Avec l'arrivée d'Urios, Tiberghien a moins de temps de jeu, mais reste un élément de rotation de l'effectif. Depuis le mois de septembre, il a joué avec trois numéros derrière le dos, à savoir le 15, le 11 et le 13. Malheureusement pour lui, il ne portera plus le maillot de Clermont cette saison, en raison d'une blessure au poignet intervenue contre Brive. Une intervention chirurgicale a même été effectuée, et il lui reste encore deux mois de convalescence. Ancien international u20, il était titulaire lors du Tournoi des 6 Nations des moins de 20 ans en 2020. De plus, Tiberghien faisait partie de l'épopée des Bleuets vice-champion olympique au rugby à sept en 2018. Pour Bayonne, le profil d'un joueur de ce type est une bonne opération, tout en sachant que la marge de progression de ce dernier est encore importante !