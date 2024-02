RUGBY. TRANSFERT. Le fils d'une légende du rugby mondial vers l'Italie… et bientôt dans le 6 Nations ?

En fin de contrat avec les Harlequins, l'ailier de 23 ans Louis Lynagh jouera à Trévise. Il pourrait représenter l'Italie dans le Tournoi des 6 Nations très prochainement.

Et si des noms bien connus du monde de l'ovalie évoluaient un jour dans le Tournoi des 6 Nations dans un futur plus ou moins proche ? On parle de fils de légende du rugby tels que Jonah Lomu, Zinzan Brooke ou encore Michael Lynagh.

En fin de contrat avec les Harlequins, l'ailier de 23 ans Louis Lynagh jouera à Trévise. La formation italienne a officialisé sa signature jusqu'en 2026, et ce, à partir du 1ᵉʳ juillet 2024. Une ville qu'il connait bien puisqu'il y est né. À partir de là, on peut facilement imaginer qu'il pourrait porter le maillot de la Squadra. VIDEO. CHAMPIONS CUP. Course de 80m, cul, talent (et un peu de chance), Louis Lynagh marque déjà l'essai de la saison !Déjà appelé par l'Angleterre à l'époque d'Eddie Jones, mais jamais sélectionné, il est éligible non seulement pour le XV de la Rose, mais aussi pour l'Australie et l'Italie. Il avait d'ailleurs été approché par l'ancien sélectionneur italien Kieran Crowley. Son successeur Gonzalo Quesada a-t-il aussi un oeil sur lui ? On peut penser que oui.

Comme Michael Lynagh, l'ancien troisième ligne des All Blacks Zinzan Brooke pourrait lui aussi assister aux débuts de sa progéniture dans le 6 Nations. Mais son fils, Lucas, part sans doute de plus loin. Il a grandi en Angleterre et joué pour les London Irish. Et également porté le maillot des moins de 20 ans lors de plusieurs éditions du Tournoi dans la catégorie. Mais à 22 ans, il ne semble pas vraiment proche d'une sélection avec les grands. RUGBY. La Rose plutôt que les Wallabies pour la pépite Louis Lynagh, fils d'une légende australienneDe son côté, Jacob Umaga a sans doute lui aussi raté le train avec le XV de la Rose malgré une sélection en 2021 face aux USA et plusieurs apparitions avec les U20. À 25 ans, l'ancien joueur des Wasps n'est autre que le fils de Mike Umaga (13 sélections avec les Samoa) et le neveu d'un certain Tana Umaga, comme le mentionne le média Ruck. Il évolue désormais à Trévise.

Finalement, à l'autre bout du monde, un certain Dhyreille Lomu, fils de la légende du rugby Jonah Lomu, a aussi un pied dans le Tournoi. Il pourrait un jour porter le maillot du XV de France. Vous imaginez un Lomu chez les Bleus ? Il est en effet né dans l'Hexagone lorsque son père a joué sous les couleurs de l'équipe de Marseille.

Notez que si Dhyreille a déjà joué au rugby plus jeune, il aurait surtout une grande passion pour le tennis. Il y a donc peu de chances de le voir avec le coq sur la poitrine. À l'heure actuelle, c'est donc Louis Lynagh qui semble le plus proche de participer au Tournoi des 6 Nations dans un avenir très proche.