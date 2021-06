XV de France. Quel capitaine pour les Bleus en tournée en Australie après le forfait d'Ollivon ?

Charles Ollivon blessé, phases finales de Top 14, qui sera le capitaine qui mènera les Bleus lors de la tournée en Australie en juillet prochain ?

La tournée en Australie approche à grand pas et le XV de France se cherche plus que jamais un capitaine. On le rappelle, Charles Ollivon celui qui assurait ce rôle depuis le mandat de Fabien Galthié s'est gravement blessé au genou, victime d'une rupture des ligaments croisés. Logiquement, le troisième ligne natif de St Pée sur Nivelle ne prendra part à la tournée sur le Pays Continent. Dans ce cas-là, qui pour endosser le capitanat ?

Top 14. Le couperet est tombé pour Charles Ollivon (Toulon) : ce sont les croisésOn le rappelle, les finalistes du Top 14 ne seront pas du voyage. Si Julien Marchand ou Antoine Dupont sont susceptibles d'assurer l'intérim, il faudra pour cela que Toulouse s'incline en demi-finale. Idem pour Grégory Aldritt. Impressionnant lors du Tournoi des 6 Nations 2021, le Gersois était plébiscité pour prendre le relais de Charles Ollivon. Mais là encore, il faudrait que son club ne se hisse pas en finale du Top 14. Dans le cas contraire, Gaël Fickou pourrait endosser ce rôle. En effet, le Racing et le Stade Rochelais sont dans la même partie de tableau et ne pourront se retrouver en finale. Les deux pourraient également échouer aux portes de cette dernière si le Stade Français parvenait à les éliminer un à un. Bref tout ça pour dire que Fickou, capitaine de la défense et véritable leader du groupe pourrait être l'heureux élu cet été.

Serin la solution la plus crédible

Mais à l'heure actuelle, la piste la plus sérieuse reste celle de Baptiste Serin. Déjà, car les Toulonnais éliminés ne participeront pas aux phases finales cette année. Serin devrait donc être du voyage en Australie. Surtout, le demi de mêlée a déjà vu le staff tricolore lui confier les clés du camion et ces responsabilités. En novembre dernier, lors de l'Autumn Nations Cup, une large partie du contingent tricolore doit rentrer en club, la faute à un accord entre la FFR et la LNR stipulant qu'aucun joueur français ne devait effectuer plus de trois matchs en Bleu. Exit Ollivon, et voilà que Baptiste Serin se retrouve capitaine pour la rencontre remportée face à l'Italie (36-5). Ce dernier a également occupé ce poste dernièrement avec son club de Toulon, ce qui nous conforte dans l'idée de voir l'encadrement français lui accorder sa confiance si absence de Dupont il devait y avoir. Pour rappel, le XV de France se rendra en Australie pour y disputer une série de 3 tests, les 7, 13 et 17 juillet prochain. Fabien Galthié convoquera un groupe de 42 joueurs. La France n'a plus gagné en Australie depuis 1990, et une victoire à Sydney (19-28). Une éternité. L'affaire ne s'annonce pas aisée face aux partenaires de James O'Connor. Ce sera surtout, la première fois depuis l'ère Galthié, que ce groupe se confrontera à une formation de l'Hémisphère sud.

