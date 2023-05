Rugby. Top14. Bordeaux-Bègles peut-il faire tomber l'invincible Stade Toulousain à domicile ?

Alors que la course aux phases finales se resserre en Top 14, l’UBB (4ᵉ) se déplace chez le leader toulousain qui n’a pas perdu un match à domicile cette saison. Peuvent-ils vraiment créer l’exploit ?

Huit défaites, deux victoires et un match nul : l’UBB affiche un tableau de chasse bien maigre loin de ses bases. De son côté, le Stade Toulousain a su garder ses forteresses (Ernest-Wallon et Stadium) inviolées avec onze victoires et un match nul. Une fois ce constat dressé, il est légitime de se poser la question : les Bordelais ont-ils les moyens de gagner ce match crucial ?

Le possible retour de l’ouvreur international Matthieu Jalibert pourrait bien peser dans la balance. Les Girondins semblent, en effet, orphelins de leur maître à jouer, la blessure d'Holmes n’a fait qu’accentuer ce manque à l’ouverture. Lors du dernier match face au LOU (victoire 23-9), il a fallu attendre la 69ᵉ minute de jeu pour voir le premier essai de l’UBB qui paraissait jusqu’alors impuissant offensivement. Un match débloqué par un superbe 50/22 trouvé par Jean-Baptiste Dubié, une situation qui sera peut-être l’une des clefs bordelaises. Les hommes Frédéric Charrier sont maîtres en la matière : l’UBB est en effet l’équipe de Top 14 ayant le plus converti ces situations avec cinq essais pour sept 50/22 obtenus.

🏉 Thierry Dusautoir : "L'@UBBrugby a su utiliser le ballon porté à bon escient. Ils ont concrétisé cette belle action (50-22) de Dubié. On a eu la technique dans le jeu au pied et la continuité dans l'opposition collective."

🤩

Canal+#Rugby #UBB #TOP14pic.twitter.com/UllGUezH0N — catourneovale (@catourneovale) April 28, 2023

Dans la course aux phases finales l'UBB (4ᵉ avec 58 points) doit absolument engranger un maximum de points. Lyon (6ᵉ avec 56 points) reçoit le mal classé Perpignan et pourrait dépasser l’UBB tandis que l’opposition entre le Racing 92 (7ᵉ avec 56 points) et l’Aviron Bayonnais (8ᵉ avec 54 points) mettra quelle que soit l’issue la pression pour la qualification.

Toulouse revanchard

Pratiquement assuré de finir dans les deux premières places du championnat, l’objectif premier est de bien basculer après la désillusion face au Leinster. Oublier l’élimination en Champions Cup et se concentrer sur le dernier objectif : le bouclier de Brennus. En grands compétiteurs, aucun doute que les coéquipiers d’Antoine Dupont auront à cœur de montrer un autre visage. La saison dernière déjà, les Toulousains avaient été éliminés par les mêmes Leinstermen en demi-finale de Champions Cup, résultat : 3 victoires consécutives avec 139 points inscrits, soit une moyenne de 46 points par match, pour seulement 43 encaissés. Les Bordelais sont prévenus…