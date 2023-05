RUGBY. Top 14. Un nouveau président à Clermont : Jean-Claude Pats, membre de la Yellow Army

Le Conseil d’Administration du 2 mai 2023 de l’ASM a nommé Jean-Claude Pats comme successeur de Jean-Michel Guillon qui ne voulait pas poursuivre l’aventure à la tête du club auvergnat.

Au plus près des supporters ! Chaque week-end, Jean-Claude Pats prend place avec ses cinq enfants en tribune Phliponeau où il est abonné depuis 2007. En devenant président à compter du 1er juin, le premier changement pour lui sera d’assister aux matchs depuis les loges de la tribune présidentielle. Alors qu'à l’heure de sa prise de fonction, Jean-Michel Guillon avait déclaré vouloir “continuer de s’imprégner fortement de la culture de ce club”, Jean-Claude Pats, dont les quatre fils ont joué au rugby sous les couleurs jaune et bleu, semble déjà être un membre de la famille ASM.

Jean-Claude Pats avait déjà pris la suite de Jean-Michel Guillon en 2020 chez Michelin au poste de directeur du personnel. Jean-Claude coche donc une nouvelle case pour devenir le futur président de Clermont : il est, comme ses prédécesseurs, un cadre de l’entreprise auvergnate.

Ses premiers mots ont été adressés au futur ex-président, Jean-Michel Guillon, pour “le remercier du travail accompli durant ces trois années de présidence et souligner l’importance des transformations de fond qui ont été réalisées pour permettre, dans les années à venir, à l’ASM de retrouver toute sa place dans le territoire régional, mais aussi dans le rugby français et européen.” (Propos relayés par l'ASM via un communiqué officiel)

De son côté, Jean-Michel Guillon qui a refusé de se représenter, défend son mandat : “Dans un environnement économique et sportif compliqué, j’avais accepté la mission d’impulser la conduite des changements nécessaires pour le club. J’ai pris des décisions difficiles et j’ai bien conscience qu’elles n’ont pas toujours été comprises. Avec le nouveau projet sportif conduit par Christophe Urios, la collaboration renforcée entre toutes les entités de l’ASM et les clubs de la région ainsi que la mise en place d’une nouvelle stratégie économique, nous avons les fondations pour retrouver une dynamique à la hauteur des attentes de nos supporters et partenaires.“ (Propos relayés par l'ASM via un communiqué officiel)