RUGBY. Top 14. Percutant, mobile, Maxime Lamothe crève l'écran avec l'UBB

Très en forme sur ce début de saison, Maxime Lamothe étale ses qualités à chaque sortie de l’UBB. Focus sur le talonneur bordelais qui ne cesse de progresser.

Dans une rencontre face à Castres, qui apparaissait déjà cruciale pour l’Union Bordeaux-Bègles, un membre du paquet d’avants de l'UBB s’est notamment démarqué par son activité incessante à la fois en attaque comme en défense. Ce joueur, c’est Maxime Lamothe. Le jeune talonneur français (23 ans) a de nouveau démontré toute son envie et sa mobilité par des prises de balles qui ont fait mal à la défense castraise à plusieurs reprises. Mais l’avant formé en Gironde ne s’est pas non plus échappé en défense et ce n’est pas Wilfrid Hounkpatin qui vous dira le contraire. Alors qu’il arrivait lancé, le pilier du CO s’est fait rembarrer par le talonneur casqué (54e), une action qui a fait gronder les travées de Chaban-Delmas.

Un arrière dans un corps de talonneur

Maxime Lamothe n’est pas une surprise et il s’est fait une place dans l’effectif bordelais à son retour de prêt de Bayonne lors de la saison 2019-20. Depuis qu’il est rentré au bercail, Lamothe a participé à 50 rencontres dont 28 en tant que titulaire. Très actif dans l’animation offensive, il a inscrit dix essais. Si un seul devait résumer les points forts du garçon, ce serait peut-être cette action splendide que le solide talonneur (1m84, 109kg) a réalisé à Montpellier la saison passée. Un essai qui avait laissé sans voix son coéquipier de l'époque, UJ Seuteni, comme le rapportait alors Sud Ouest : "J’ai été assez surpris. On lui a dit qu’il pourrait changer de poste pour jouer au centre".

Oh l'essai FA-BU-LEUX de Maxime Lamothe qui dépose toute la défense montpelliéraine ! Quelle course du talonneur bordelais ! 🔥🔥🔥#MHRUBB pic.twitter.com/CYxn4NQhmm — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) April 24, 2022

De la vitesse, de la percussion et des appuis bien intéressants, Maxime Lamothe peut aisément mettre le feu à une défense si on lui en laisse l’occasion. Mais il répond aussi parfaitement aux attentes induites de son poste. Fiable en touche et en mêlée, le numéro 2 de l’UBB a tout du talonneur moderne et à 23 ans, sa marge de progression est assez déconcertante. Cette saison, Christophe Urios a semble-t-il fait de Lamothe son homme fort au poste de talonneur, avec deux titularisations en trois matchs. Une progression constante qui pourrait bien amener Lamothe aux portes de Marcoussis…

Les Bleus dans un coin de la tête

Sans griller les étapes, celui qui a remporté le Tournoi des 6 Nations et le championnat du monde junior en 2018, garde les Bleus dans un coin de la tête. L'intéressé a évoqué le sujet sur les ondes de France Bleu Gironde, lundi 19 septembre à l'occasion de l'emission "100% UBB": “Ça fait rêver une Coupe du monde en France en 2023, qui ne voudrait pas jouer une Coupe du monde en France en 2023. Mais pour l'instant, je préfère me concentrer sur l'UBB, faire de bons matches et aider l'équipe à gagner. On va y aller étape par étape". Conscient de ses capacités, le Girondin garde aussi les pieds sur terre. Prochaine échéance pour lui et ses coéquipiers, un déplacement à Bayonne. L’occasion pour le talonneur de retrouver un club dont il a porté le maillot à 18 reprises.