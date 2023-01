RUGBY. Top 14. Pourquoi Sébastien Vahaamahina (ASM) pourrait soudainement raccrocher les crampons ?

Le deuxième ligne de Clermont Sébastien Vahaamahina pourrait être contraint de mettre un terme à sa carrière en raison de trop nombreuses commotions.

Reverra-t-on Sébastien Vahaamahina sur un terrain de rugby ? C'est la question que se pose L'Equipe ce samedi. Le deuxième ligne de Clermont a joué seulement neuf matchs cette saison, dont huit comme titulaire. On ne l'a plus vu sous le maillot de Clermont depuis la première journée de Champions Cup en décembre dernier face aux Stormers. Depuis, l'ancien Tricolore aux 46 sélections avec le 15 de France est à l'infirmerie. Victime d'une commotion face aux Sud-Africains, il n'a toujours pas pu reprendre la compétition. Un choc qui pourrait bien précipiter la fin de sa carrière professionnelle. Bien que seulement âgé de 31 ans, le joueur de l'ASM a déjà subi plusieurs commotions cérébrales sur le pré. Si bien que selon le journal sportif, le staff auvergnat craint qu'un nouveau choc à la tête n'entraîne des complications.

ASM CLERMONT - Alexandre Lapandry, entre incertitude et sécuritéOn ne sait pas s'il souffre de symptômes de sa dernière commotion. Néanmoins, la prudence est de mise et il n'a toujours pas reçu le feu vert médical. Celui-ci pourrait d'ailleurs ne jamais être donné. Et au lieu de ça, c'est avis pour l'arrêt de la pratique du rugby que Sébastien Vahaamahina pourrait recevoir. Après avoir pris sa retraite internationale en 2019, il s'était focalisé sur l'ASM. Sous contrat jusqu'en 2025, il pourrait ne pas terminer la saison avec Clermont. Une perte pour les Jaunards qui compte sur l'arrivée d'Urios pour bien terminer l'exercice en cours et entamer une nouvelle ère après le départ à l'UBB de Penaud, d'Iturria à Bayonne ou encore Cancoriet au Stade Rochelais. Il ne serait pas le premier international à devoir stopper sa carrière de manière soudaine en raison des commotions. Récemment, plusieurs joueurs ont porté plainte. RUGBY. L’Irlande acculée par les commotions, d’anciens internationaux portent plaintes