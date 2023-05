RUGBY. Top 14. Mohamed Haouas sans club cet été ? Clermont en passe de renoncer au transfert

Le Midi Libre avance que Clermont aurait renoncé à recruter le pilier Mohamed Haouas. Soupçonné de violences conjugales, il va comparaître ce mardi.

RUGBY. Justice. Mohamed Haouas en garde à vue pour violences envers sa compagneSoupçonné de violences conjugales, le pilier international Mohamed Haouas doit comparaître ce mardi à Montpellier. Selon Le Figaro, il risque jusqu'à trois ans de prison ferme. Vendredi dernier, devant des témoins et filmé par des caméras de surveillance, il aurait frappé son épouse dans un centre commercial. Une affaire qui intervient à quelques mois de la Coupe du monde et alors que Fabien Galthié doit annoncer la liste des joueurs retenus pour préparer la compétition dans quelques semaines. L'avenir d'Haouas est donc plus que jamais incertain. Non seulement chez les Bleus mais aussi en club. En partance pour l'ASM, il pourrait se retrouver sans club. Le Midi Libre avance ce mardi que Clermont aurait renoncé à le recruter. Quitte à payer une indemnité. Pour rappel, Mohamed Haouas, 16 sélections, avait signé un contrat de trois ans. "Il avait même récupéré une voiture du club ces derniers jours et visité les infrastructures du stade Marcel-Michelin", ajoute le média. Rugby. Top14. Mohamed Haouas et Paul Willemse sanctionnés par le MHRCependant, une clause en cas d'emprisonnement a été ajouté à son contrat. Même si le jugement pourrait déboucher sur une peine différente, les dirigeants clermontois auraient été refroidis par cette nouvelle affaire extra-sportive. Laquelle pourrait aussi pousser d'autres formations de Top 14 et de Pro D2 à réfléchir à deux fois avant de lui proposer un contrat. L'international de 29 ans va-t-il devoir tirer un trait sur le rugby professionnel ? "Selon une source proche du dossier, Mohamed Haouas aurait fait une “balayette”, c’est-à-dire un croche-pied, à sa femme dans un centre commercial, avant de lui assener un coup au visage", explique actu.orange.fr. Un comportement, qui, s'il est avéré, sera lourd de conséquences pour le Tricolore.