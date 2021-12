VIDEO. RUGBY. TOP 14. Comment les pros traversent les fêtes sans prendre 15 kilos ?

Pendant que nous mettons à contribution nos balances, les joueurs professionnels doivent garder la ligne pour le championnat. Que mangent-ils pendant les fêtes ?

Les fêtes de fin d'années sont la période la plus délicate à gérer pour un nutritionniste de club. Les tentations gastronomiques envahissent les joueurs qui doivent rester performant le week-end en championnat. Pour autant, il n'y a pas tant d'obligations que ça. Le nutritionniste du LOU dans l'émission de BFM "Au cœur du Lou", affirme que les joueurs possèdent "quelques repas de liberté".

Le rugbyman aime la vie, aime les fêtes [...] ça fait partie du bien-être, du plaisir du joueur, et donc de sa performance

Certains joueurs demandent des conseils, mais il est tout à fait possible d'avoir un repas copieux et d'être performant le lendemain en match. "Le travail s'effectue quelques heures avant les fêtes, et c'est tout à fait réalisable". Le club possède des chefs capables d'apporter les repas gustatifs et nécessaires pour la performance. En plus de préparer les menus des repas des joueurs, Julien Rebeyrol suit au quotidien les données musculaires et de masses des joueurs, notamment leur IMC, et fait en sorte que celui-ci reste au niveau optimal.

D'ailleurs, les aliments les plus efficaces sont tout simplement les plus naturels et de saison. "Si on choisit des aliments frais de saison et locaux, on arrive à avoir les mêmes qualités nutritionnelles que des pseudos superaliments qu'on trouve sur les réseaux sociaux ".