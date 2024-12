RUGBY. TOP 14. Le RCT sans Serin, mais avec des talents prêts à briller contre l'UBB

Face à l’UBB, Toulon dévoile un XV compétitif et ambitieux. Entre cadres et jeunes talents, les hommes de Pierre Mignoni entendent tout donner pour rester dans le haut de tableau du Top 14.

Malgré plusieurs absents, dont Baptiste Serin, le RCT aligne néanmoins une équipe compétitive. Sireli Tuicuvu occupera le poste de 15, tandis que les ailes seront tenues par le Tricolore Gabin Villière et le jeune Matthis Dréan.

Pour rappel, Jean-Baptiste Gros (cuisse), Smaïli (adducteur), Abadie (cuisse) et Paia’aua (dos) sont indisponibles. Au centre, l’association Fainga’anuku-Frisch apporte puissance et créativité, une combinaison qui pourrait faire des étincelles.

La charnière sera composée de Enzo Hervé à l’ouverture et Jules Danglot à la mêlée, une paire jeune mais prometteuse, appelée à mener le jeu avec audace face à une défense bordelaise réputée solide.

Un pack robuste pour rivaliser

Devant, le trio Brennan-Lucchesi-Gigashvili aura la lourde tâche de contenir la première ligne girondine.

En deuxième ligne, Halagahu et Alainu’uese devront imposer leur puissance dans les phases de conquête, tandis que le capitaine Charles Ollivon, associé à Facundo Isa et Coulon, apportera dynamisme et leadership en troisième ligne.

Les remplaçants, des atouts stratégiques

Le banc toulonnais pourrait aussi peser dans cette rencontre. Si l’expérimenté Garbisi est aligné, il offrira des options précieuses en fin de match. La présence de Quere-Karaba et de Ribbans garantit également un impact physique pour répondre aux éventuels coups durs.

Ce déplacement à Bordeaux représente un défi de taille, mais le RCT, en pleine résurgence sous la houlette de Pierre Mignoni, aborde ce duel avec confiance et détermination.

Un succès en Gironde permettrait aux Varois de rester dans la course pour les phases finales, un objectif clairement affiché cette saison. Rendez-vous samedi soir pour ce choc qui promet d’être intense, où chaque détail comptera dans la quête des points précieux pour Toulon.