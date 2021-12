RUGBY. TOP 14. La stat folle des mêlées du match entre Montpellier et Biarritz

Lors du match de Top 14 entre le Biarritz Olympique et Montpellier, aucune mêlée n’a été sanctionnée. Les 8 mêlées de la rencontre ont été jouées.

Ce week-end, le MHR est allé s’offrir une victoire bonifiée sur la pelouse d’Aguilera. Un succès qui permet aux Héraultais de se positionner à la deuxième place du classement. Quant aux Biarrots, cette défaite les laisse à la dernière place de notre championnat. Un match sans rythme, saccadé par le nombre invraisemblable de pénalités. L’arbitre de la rencontre a sanctionné par 18 fois le MHR et par 11 fois le Biarritz Olympique. Des statistiques qui n’ont en aucun cas été gonflées par les fautes à répétition en mêlée. Puisque lors de la rencontre, toutes les mêlées sont allées au bout. Sur 8 sifflées, aucune n’a été sanctionnée par l'arbitre de la rencontre. Une première depuis plus de trois ans en TOP 14. Une statistique qui doit faire plaisir aux plus grands amateurs de mêlées.