RUGBY. Top 14. Fin de saison pour le joueur de l'équipe de France Killian Geraci (Lyon)

Le deuxième ligne de Lyon et de l'équipe de France Killian Geraci ne rejouera pas de la saison. Le Tricolore l'a annoncé sur les réseaux sociaux.

Cordin, Oz, Geraci... que deviennent les talents du FCG depuis leur départ ?De la tournée de l'équipe de France en Australie l'été dernier, Killian Geraci représente l'avenir des Bleus au poste de seconde ligne. En constante progression avec le LOU, l'ancien joueur de Grenoble va cependant connaître un coup d'arrêt à moins de deux ans de la Coupe du monde en France. Sur les réseaux sociaux, le Lyonnais a annoncé que saison était terminée. "Une saison qui se termine aujourd’hui pour moi suite à une rupture des ligaments croisés. Coup dur, beaucoup de déception de ne pas pouvoir finir le championnat avec l’équipe. Nouveau challenge et nouvelle étape." Une blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant la moitié de l'année 2022. On ne devrait sans doute pas le revoir avant le début de l'exercice 2022/2023. Il n'aura alors qu'une poignée de rencontres pour retrouver son niveau et montrer au staff qu'il mérite sa place dans le groupe pour le Mondial. Titulaires à sept reprises cette saison en Top 14, il a joué à dix reprises avec le LOU.