RUGBY. Top 14. Ces incroyables records seront-ils battus pendant la saison 2023/2024 ?

Onze c'est aussi le nombre d'essais inscrits en UN seul match. À l'époque, 1979, on ne parlait pas de Top 14 et les défenses étaient parfois un peu plus laxistes. La LNR nous rappelle que l’ailier de Béziers Michel Fabre avait ainsi franchi la ligne de craie à 11 reprises face à Montchanin. À titre informatif, on n'a jamais vu plus de quatre essais inscrits par un seul et même joueur en Top 14. Caucaunibuca, Nalaga, Gerber, Smith, Lacroix et Picamoles y sont parvenus.