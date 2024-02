Rugby : L'Équipe de France U20, entre expérience et nouveauté, prête pour le choc irlandais !

Six mois après leur titre de champion du monde, l'équipe de France des moins de vingt ans sera opposée à l'Irlande ce samedi, à Aix-en-Provence.

De l'expérience

Pour cette première journée du Tournoi des 6 Nations U20, Sébastien Calvet et le staff tricolore ont décidé de ne pas tout changer, et sont restés sur les mêmes bases.

Pour cela, pas moins de huit joueurs sur la feuille de match étaient de l'aventure l'été dernier, et ont été sacrés champion du monde. En première ligne, Lino Julien et Barnabé Massé sont titulaires, eux qui avaient joué un rôle important en Afrique du Sud.

Dans le pack, ils ne sont pas les seuls, car Noa Zinzen et Mathis Castro-Ferreira sont titulaires en troisième ligne, aile et centre. Ces derniers sont respectivement vice-capitaine et capitaine de l'équipe.

Ensuite, derrière, Léo Carbonneau sera titulaire à la mêlée, lui qui était la doublure de Baptiste Jauneau lors du sacre. Mathis Ferté commencera la rencontre à l'arrière, et devrait être un électron libre sur le terrain.

Parmi les remplaçants, deux joueurs ont aussi connu le goût de la victoire, en la personne de Thomas Duchêne et d'un autre Briviste, Maxence Biasotto.

Les petits "nouveaux"

Pour le reste de l'équipe, certains visages sont tout de même bien connus du circuit des équipes de France jeune. Tom Raffy, qui sera associé à son partenaire de club à la charnière, était aussi de la partie lors du 6 Nations 2023, mais n'avait pas été retenu pour la Coupe du monde.

Juste à côté de lui, Axel Desperes est dans la même situation, et sera titularisé en premier centre cette fois-ci, lui qui évolue à l'ouverture à Pau. Hoani Bosmorin est, lui aussi, un habitué des sélections de jeunes, que ce soit à XV ou à 7.

Ensuite, l'invité surprise de cette première composition tricolore est sans doute Patrick Tuifua. Il est le seul joueur à ne pas évoluer en France, car il défend les couleurs des Hawke's Bay Magpies en Nouvelle-Zélande.