RUGBY. Séisme en vue : le gouvernement souhaiterait la fin des matchs en nocturne

La ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra a annoncé ce mardi matin la possibilité de ne plus organiser d'évènement sportif en plein air dès cet hiver.

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a annoncé ce mardi matin sur France Info la possibilité de ne plus organiser d'évènements sportifs en nocturne dès cet hiver. Le but d'une telle décision : faire des économies d'énergie pour lutter contre le changement climatique. Les éclairages sportifs sont visés pour atteindre les objectifs de réduction de 10% de la consommation d'énergie dans le pays comparé à 2019.

Une telle décision serait un véritable séisme dans le monde du sport en France. À commencer par le Top 14 et la Pro D2, où une majorité des rencontres se disputent le soir. La question des entrainements sportifs du soir, notamment pour les clubs amateurs, n'a quant à elle pas été évoquée par la ministre. La Ligue Nationale de Rugby, a répondu dans un communiqué dans la foulée de l'intervention :

Le rugby professionnel a pris la pleine mesure de l'urgence climatique et de la nécessité d'une politique générale de sobriété, a réagi la LNR dans un communiqué transmis à L'Équipe. Des actions ont déjà été engagées par la LNR et les clubs professionnels pour diminuer leur empreinte énergétique.



À travers la LNR, le rugby professionnel s'impliquera pleinement dans les travaux initiés par le ministère des Sports et le ministère de la Transition écologique avec l'ensemble des différentes parties prenantes sur la participation du sport à l'effort sociétal demandé par le gouvernement. Les sujets à évoquer sont nombreux, et cette démarche devra veiller à respecter les équilibres économiques et d'organisation des compétitions, dont les matches en soirée sont un élément très important.