RUGBY. Sans son homme à tout faire, La Rochelle sera-t-elle aussi efficace face à Gloucester ? 

La composition du Stade Rochelais est sortie, et à la surprise générale, Ulupano Seuteni ne figurait pas dans le groupe des 23 joueurs concocté par Ronan O'Gara. Hastoy est quant à lui titulaire.

Seuteni blessé ?

Cette saison, Seuteni est une véritable pièce maîtresse de l'effectif maritime et semble convenir parfaitement au système de jeu de Ronan O'Gara. C'est simple, en 18 matchs avec La Rochelle, Seuteni en a joué 16 comme titulaire, alternant avec le poste d'ouvreur et de second centre. Le week-end dernier, face à Bordeaux, ce dernier nous a livré une masterclass, autant dans l'animation que dans ses prises de décision lorsqu'il était sujet à attaquer la ligne. Néanmoins, une question nous vient alors à l'esprit. Comment se fait-il que ce joueur bourré de talent ne soit pas au minimum remplaçant en Champions Cup ? Est-ce dû à une blessure contre Bordeaux ou durant cette semaine de préparation ? Quoi qu'il en soit, ni le club ni le joueur n'a communiqué sur cette possibilité-là. Son profil de joueur polyvalent, qui peut passer de finisseur à créateur d'une action à l'autre, manquera sûrement à La Rochelle ce week-end. Le staff maritime a fait le choix de titulariser Raymond Rhule en second centre, lui qui évolue également à l'aile, et qui n'est pas un manipulateur de balle comme Seuteni. Pour finir, Jonathan Danty sera titulaire au centre du terrain, et son association avec le joueur samoan avait déjà très bien fonctionné dans le passé.

RUGBY. CHAMPIONS CUP. Le Stade Toulousain aligne ses All Stars face aux Bulls

Hastoy reprend du service, Reus sur le banc

Après une excellente performance face à son ancienne équipe de Pau sur le stade du Hameau, Antoine Hastoy n'avait pas joué le choc de l'Atlantique face à Bordeaux. Pour le huitième de finale de Champions Cup, l'ouvreur maritime portera bien le numéro 10, lui qui était titularisé 19 des 20 matchs qu'il a joués. En Champions Cup, Hastoy s'est aussi illustré, comme lors du match face à l'Ulster où il a inscrit 26 points. Cette saison, Hastoy est le meilleur réalisateur de la compétition européenne, et se place à la deuxième marche du podium en Top 14 ! Véritable sniper face aux perches, Ronan O'Gara sait qu'il peut compter sur l'efficacité de son buteur, ce qui l'a peut-être poussé à enlever Seuteni. Cette saison, l'ancien ouvreur de Pau a réussi à trois reprises à marquer 26 points lors d'un match de Top 14, ce qui est un record en une seule rencontre, partagé avec Thomas Ramos. Ensuite, sur le banc de touche, nous pouvons de nouveau retrouver le jeune Hugo Reus, âgé de 19 ans tout juste ! Le jeune homme enchaîne une seconde feuille de match chez les professionnels, après avoir réalisé une deuxième très bonne partie du Tournoi des 6 Nations avec l'équipe de France moins de 20 ans.

CHAMPIONS CUP. La Rochelle avec plusieurs Tricolores sur le banc pour défier Gloucester