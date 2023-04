RUGBY. CHAMPIONS CUP. Le Stade Toulousain aligne ses All Stars face aux Bulls

Ce dimanche, le Stade Toulousain reçoit les Bulls en 8es de finale de la Champions Cup. Découvrez la composition avec Antoine Dupont et Romain Ntamack.

CHAMPIONS CUP. Toulouse doit-il craindre cette équipe des Bulls, dernière finaliste de l’URC ?Ce dimanche, le Stade Toulousain reçoit les Bulls en 8es de finale de la Champions Cup. Le leader du Top 14 pourra compter sur ses internationaux avec notamment une charnière Dupont/Ntamack. Baille, Marchand et Aldegheri formeront la première ligne. Notez que Flament, qui a beaucoup donné pendant le 6 Nations, débutera sur le banc. Meafou sera en revanche bien présent dans la cage tout comme Cros en troisième ligne. L'Anglais Willis, qui avait été éclipsé lors du Crunch par la 3e ligne française, donnera tout au poste de numéro 6. Thomas Ramos enchaîne quant à lui à l'arrière. Jaminet n'est pas sur la feuille de match puisque le staff toulousain a choisi de faire un banc à six avants et deux 3/4 avec Graou et Delibes.

Stade Toulousain 1 Baille 2 Marchand 3 Aldegheri 4 Arnold 5 Meafou 6 Willis 8 Roumat 7 Cros 9 Dupont 10 Ntamack 11 Lebel 12 Ahki 13 Chocobares 14 Mallia 15 Ramos 16 Mauvaka 17 Neti 18 Ainu’u 19 Flament



20 Placines 21 Brennan 22 Graou 23 Delibes

Du côté des Bulls, Morné Steyn et Bismarck Du Plessis seront sur le banc.