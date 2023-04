CHAMPIONS CUP. La Rochelle avec plusieurs Tricolores sur le banc pour défier Gloucester

Ce samedi, le Stade Rochelais reçoit Gloucester en Champions Cup. Une rencontre que le champion en titre attend avec impatience. Découvrez la composition des deux équipes.

RUGBY. VIDEO. Vous imaginez la Rochelle perdre face à Gloucester ? C'est pourtant déjà arrivéSamedi, à 18h30, le champion d'Europe en titre La Rochelle défend son titre face à Gloucester, en huitièmes de finale de Champions Cup. Une rencontre qui, si elle s'annonce accrochée, devrait sourire aux coéquipiers de Danty, qui auront en plus l'avantage de recevoir les Anglais. Au repos la semaine passée face à l'UBB en Top 14, Danty et Wardi feront leur retour ce week-end. Tout comme d'ailleurs le demi d'ouverture Antoine Hastoy, qui n'a plus joué depuis presque un mois. Un renfort de taille, qui sera accompagné par des 3/4 de talent, comme Rhule ou encore Thomas. Alldritt, capitaine des Maritimes samedi, sera entouré en troisième ligne du polyvalent Fidjien Botia, et du solide Dillane. Enfin, notons le banc XXL préparé par Ronan O'Gara pour affronter Gloucester : Wardi, Sazy, Boudehent, Tanga, Berjon... Tous ne débuteront pas la rencontre, mais pourront en revanche amener tout leur talent dans le second acte.

La Rochelle 1 Sclavi 2 Bourgarit 3 Atonio 4 Lavault 5 Skelton 6 Dillane 8 Alldritt (cap) 7 Botia 9 Kerr-Barlow 10 Hastoy 11 Favre 12 Danty 13 Rhule 14 Thomas 15 Dulin 16 Lespiaucq-Brettes 17 Wardi 18 Colombe Reazel 19 Sazy



20 Tanga 21 Pa. Boudehent 22 Berjon 23 Reus

16. Henry Walker, 17. Harry Elrington, 18. Jamal Ford-Robinson, 19. Cam Jordan, 20. Freddie Thomas, 21. Ben Morgan, 22. Charlie Chapman, 23. Jonny May

VIDÉO. Premiership. Les mauls surpuissants de Gloucester font reculer Bath jusqu'au parking