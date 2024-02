RUGBY. Retour Épique du Rugby à Cardiff en 2025 pour le 30e Anniversaire des Finales de l'EPCR

L’EPCR a dévoilé les stades qui accueilleront les Finales 2025 et 2026 de l’Investec Champions Cup et EPCR Challenge Cup ainsi que les villes hôtes.

Tandis que les clubs de Top 14 seront au rendez-vous des 8es de finales de la Champions Cup, l'EPCR prépare déjà l'avenir. On connait en effet les villes hôtes ainsi que les stades qui ont été sélectionnés pour accueillir les finales 2025 et 2026 de l'Investec Champions Cup et EPCR Challenge Cup.

23 stades dans 12 pays avaient répondu à l'appel d'offres. Et c'est finalement Cardiff et Bilbao ont été désignées. Le Principality Stadium sera le théâtre des finales l'an prochain. Cela marquera les 30 ans de la première finale qui avait vu Toulouse l'emporter face aux locaux après prolongations dans l'ancien National Ground, Cardiff Arms Park.

"Le fait de retourner à Cardiff 30 ans après la première édition du tournoi qui s’est terminée là-bas à une signification particulière et nous célébrerons cette étape comme il se doit", a commenté Dominic McKay, président de l’EPCR, via le communiqué officiel.

La cité galloise a accueilli à sept reprises des finales de la H Cup/Champions Cup dans son histoire. La dernière fois, c'était en 2014 avec la victoire de Toulon sur les Saracens. Brive y avait aussi gagné en 1997 face à Leicester.

De son côté, Bilbao n'a accueilli qu'un week-end de finales. En 2018, le Racing 92 s'y était incliné face au Leinster après une première finale perdue en 2016. Mais l'événement au stade San Mamés avait été une réussite. Lequel fait partie des 23 stades différents dans six pays où ont déjà eu lieu les finales.

"Nous savons que Bilbao attirera des spectateurs aux profils démographiques variés, ce qui permettra à notre sport de toucher encore plus de fans dans une ville magnifique".

Le stade San Mamés où évolue l'Athletic Club de Bilbao a reçu en 2015 le prix de la meilleure infrastructure sportive du monde décerné par le World Architecture Festival. Capable d'accueillir 53 000 supporters, il sera le théâtre de finale de l'UEFA Women's Champions League cette saison et la finale de l'UEFA Europa League en 2025.