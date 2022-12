RUGBY. ''Refuser une telle offre, c'était une connerie'', cet ancien Tricolore regrette d'avoir dit non à Toulouse

L'ancien ouvreur de Bourgoin et de Bayonne, Benjamin Boyet confie avoir refusé une offre du Stade Toulousain. Aujourd'hui, le Tricolore le regrette.

RUGBY. Top 14. Damian Penaud : deux autres clubs rencontrés (et ce n’est pas Toulouse)Rares sont les joueurs à avoir dit non au Stade Toulousain. Damian Penaud pourrait lui aussi succomber aux sirènes haut-garonnaises et quitter Clermont pour le Wallon. Pour l'heure, l'ailier international n'a pas encore arrêté son choix. L'ASM saura-t-elle le convaincre de rester pour aller décrocher de nouveaux titres ? Très attaché à la formation auvergnate, il pourrait décider de rester. Mais ne va-t-il pas le regretter ? Avant lui, un autre international a pris cette décision. Près de vingt ans plus tard, elle lui laisse toujours un goût amer dans la bouche. "Refuser une telle offre, avec le recul c'était une connerie. Et je le regrette aujourd'hui", confie Benjamin Boyet via L'Equipe. Sélectionné avec les Bleus entre 2006 et 2008, il a fait la majeure partie de sa carrière à Bourgoin avant de quitter l'Isère pour le Pays basque en rejoint Bayonne de 2010 à 2013. RUGBY. Pourquoi Penaud à Toulouse serait mauvais pour le Top 14 ? L'avis tranché de cet internationalMais comme beaucoup, il aurait rêvé de jouer pour Toulouse. "J'ai admiré le Stade Toulousain entre 1997 et 2004, sans compter qu'il y avait mon ami Yann Delaigue à l'ouverture. En 2004, j'ai été contacté par les dirigeants toulousains mais je n'ai pas donné suite, par esprit de clocher, alors que j'admirais ce club et cette équipe." Dans les années qui ont suivi, Toulouse a remporté la Coupe d'Europe (2005) et le Brennus en 2008. De quoi nourrir quelques regrets, il est vrai. Si d'aventure Penaud fait le choix de rester et que Toulouse, ou un autre de ses prétendants remportent des titres, il pourrait lui aussi le regretter. Il en sera aussi de même si l'ASM se hisse au sommet. Ainsi va la vie du sportif professionnel qui doit faire des choix de carrière.