Rugby - Reçue par la FFR, Assa Koïta se réjouit que la vérité soit connue

Suite à ses déclarations, l'ancien 3e ligne des Bleues Assa Koïta a discuté avec Serge Simon ainsi qu'Annick Hayraud, sélectionneur du XV de France.

Assa Koïta accuse le XV de France de discriminations, la FFR répondLes récentes déclarations de l'ancienne 3e ligne internationale du XV de France féminin Assa Koïta ont provoqué de vives réactions. Dans un communiqué, la Fédération française de rugby nous apprend que la joueuse s'est entretenue avec le vice-président de la FFR Serge Simon ainsi qu'Annick Hayraud, sélectionneur actuel du XV de France féminin. "Je me réjouis d’avoir reçu Assa Koïta, dont les déclarations nous ont permis une remise en question et nous permettront un travail concernant ce sujet, a commenté Serge Simon. Il était de notre devoir de l’écouter et de l’accompagner. L’échange avec Annick a permis de clarifier la situation."



On connaît la vérité et c’est le principal maintenant on va travailler pour faire avancer les choses ensemble et éviter que ce genre de situation à l’avenir! Le sujet est clos. Libre à chacun de se faire son idée mais comme je l’ai déjà dis, la vérité triomphe toujours 😉 pic.twitter.com/PmnsocGouQ — Koita (@AssaKoita) January 21, 2021

Suite à cette discussion, Assa Koïta a accepté de mener des travaux dans le cadre de la Commission Fédérale de Lutte contre les Discriminations. "Son témoignage, son caractère direct et sincère, ses convictions, vont permettre à la Fédération de conforter ses actions de sensibilisation à la tolérance et au respect de l’autre. Toutes les joueuses et les joueurs victimes ou se sentant victimes de discrimination trouveront toujours une écoute et du soutien auprès de leur fédération. L’engagement d’Assa est en cela une formidable opportunité pour renforcer nos valeurs et nous faire grandir."