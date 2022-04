RUGBY. Qui est Robert Baloucoune, le dernier bourreau du Stade Toulousain ?

Auteur d'un triplé qui a crucifié Toulouse samedi dernier, Robert Baloucoune est aussi le joueur le plus rapide du groupe irlandais. Focus sur ce dégingandé.

Et puis soudain, le Stadium se mua dans le silence. Un coup d'oeil, un coup de dés et un coup de poignard successifs de Robert Baloucoune passés l'heure de jeu venaient éteindre l'enceinte toulousaine, pleine comme un oeuf pour l'occasion. Là, l'ailier de l'Ulster avait intercepté une passe au cordeau de Dupont et plantait, 80 mètres plus loin, l'essai qui tuait définitivement le match (13 à 26 à ce moment-là). Avant la bronca qui suivi pour un potentiel hors-jeu initial de l'ailier nord-irlandais, les supporters haut-garonnais venaient surtout de découvrir que l'Ulster possédait une sacrée arme offensive dans son couloir droit, auteure d'un triplé plein d'opportunisme en 55 minutes.

