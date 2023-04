RUGBY. Qui est ce Munsterman qui ‘‘coûte cher’’ au Leinster en Champions Cup selon Ugo Mola ?

Après la défaite face au Leinster, Ugo Mola (Stade Toulousain) a fait un clin d'œil à la possible finale de Champions Cup du Stade Rochelais face au Leinster.

Qui rejoindra le Leinster en finale de Champions Cup ? Ce samedi 29 avril, les hommes de Dublin ont puni les Toulousains. En effet, le Stade Toulousain encaisse une douloureuse défaite à l’Aviva Stadium sur le score de 41 à 22. Après la demi-finale perdue, Ugo Mola s’est exprimé auprès de la presse et a évoqué la rencontre perdue. Néanmoins, le manager rouge et noir a également dressé le profil de ceux capables de faire tomber l’équipe de Josh van der Flier en finale (de nouveau) à Dublin. Et ce prétendant à la couronne 2022-2023, il s’agit du Stade Rochelais emmené par Ronan O’Gara;

Vainqueur de l’édition précédente, La Rochelle s’avance évidemment dans la peau d’un favori. Désormais, plus personne ne sous-estime les Maritimes, que l’on soit sur la scène nationale ou européenne. Mais face au Leinster, les champions en titre sont-ils capables de faire quelque chose ? Oui, selon Ugo Mola qui déclare : “Les vertus, les valeurs et la qualité que le Leinster ont mis dans son rugby, elles ne changent pas. Je considère que c’est l’une, si ce n’est la, meilleure équipe d’Europe. Le problème, c’est que sur leur route, ils vont rencontrer un Munsterman et l’an dernier, ça leur a coûté cher.”

Les supporters ont enragé devant la demi-finale entre le Leinster et le Stade Toulousain en Champions Cup

Ronan O’Gara mis à l’honneur par Ugo Mola

Le joueur du Munster désigné n’est nul autre qu’une ancienne légende de la province sud-irlandaise. En effet, Ugo Mola parle de l’actuel entraîneur du Stade Rochelais : Ronan O’Gara. Icône du rugby irlandais, l’ancien ouvreur âgé de 46 ans a joué à 236 reprises pour le Munster. Entre 1997 et 2013, il n’a connu que ce club avec lequel il dispute pas moins de 4 finales européennes, tout en remportant celle de 2006 et 2008.

Reconnu comme le rival par excellence, le Munster a souvent mis des bâtons dans les roues des joueurs de la capitale. Historiquement, c’est néanmoins le Leinster qui a fréquemment pris le dessus sur l’écurie provinciale. L’an dernier, Ronan O’Gara a inversé la tendance en battant le Leinster en finale de Champions Cup en tant qu’entraîneur du Stade Rochelais. Si la demi-finale des Maritimes face à Exeter est encore loin d’être jouée, le clin d’œil a le mérite d’envoyer un peu de force à l’ultime représentant français en Champions Cup.

EXCLU. RUGBY. ''Ronan dit que je suis un chien, je ne lâche rien'' : Jules Favre, la clé de voûte du Stade Rochelais