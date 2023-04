Les supporters ont enragé devant la demi-finale entre le Leinster et le Stade Toulousain en Champions Cup

#LEINST par contre ils sont déjà partout dans les rucks et hors jeux et rien 😂😂😂

En avant volontaire ? Bon allez donnons directement la coupe au Leinster , on s’économisera des joueurs et du temps. #LEINST

Pour l'instant on voit une différence entre une équipe qui joue sur plusieurs tableau et une qui est créé pour faire 8 match de champions coup #LEINST

3 points faciles et on revenait à 10 points #LEINST

#LEINST on decapite un toulousain on siffle en avant il aurait dû retenir le ballon plutôt que sa tête

Thomas Ramos et Romain Ntamack qui se regardent en disant « Et si c’était le moment de tenter des choses complètement suicidaires » : ça c’est mon rugby.

Bon, allez p'tite bagarre et on rentre à Toulouse ? #LEINST

C’est frustrant, mais c’est toujours la même histoire le Leinster. Ils te bourrinent, t’épuisent et prennent le large en première période, et tu passes le reste du match à essayer de revenir. On va finir par croire qu’on ne peut les battre qu’en jouant à domicile. #LEINST

#LEIvTOU #LEINST Bon par contre on en parle que à chaque fois on a des bancs 6+2 et donc au moindre accro on doit peter toute notre ligne d’arrière?

Car ça change tous les plans de jeu