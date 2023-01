RUGBY. Quelles équipes françaises ont su tirer leurs épingles du jeu ce week-end en Champions Cup ?

Dans une compétition aussi indécise que la Champions Cup, difficile de se frayer un chemin vers les phases finales pour chacune des équipes. Voyons voir quelles équipes représentent au mieux le Top 14 !

Les clubs français à la traîne dans le Groupe A

Malheureusement pour les clubs du Top 14 présents dans le Groupe A de la Champions Cup, ce week-end n'a pas été des meilleurs en matière de résultat. En effet, seul le Racing 92 s'est imposé, face à l'équipe des Harlequins, sur le score de 30 à 29, avec une pénalité victorieuse en toute fin de match de la part de Le Garrec. Cependant, de son côté, Castres n'a pas su garder son antre inviolé, et s'incline pour la deuxième fois de la saison à domicile, en Champions Cup toujours. Face à une équipe d'Edimbourh venu chercher des points, les Tarnais n'ont pas su répondre présent et sont désormais bons derniers de ce groupe, avec aucun point de pris. Ce fut également le cas de l'UBB, qui a subi la loi des Sharks au Kings Park Stadium, en s'inclinant 32 à 3. Bordeaux est alors à la onzième place du classement, et tout comme Castres, ne pourra plus se qualifier pour les phases finales de la compétition. Dans la même lignée, le LOU a chuté en Angleterre, d'un côté des Saracens qui agissent en véritable rouleau compresseur, et qui se sont imposés 48-28 contre des Lyonnais sans solution. Dans ce Groupe A particulièrement relevé, tous les espoirs pour poursuivre l'aventure sont alors sur les épaules du Racing 92, qui pointe à la huitième place, synonyme de qualification. Néanmoins, les coéquipiers de Finn Russell devront se déplacer chez le Leinster, actuel leader, ce qui ne fait pas les affaires des Parisiens.

VIDÉO. À 12 contre 15 et dans une fin de match hollywoodienne, le Racing s'impose de justesse face aux Harlequins

Toulouse et La Rochelle vers un remake de 2021 ?

Si le Groupe A ne sourit pas aux équipes du Top 14, le Groupe B est dominé outrageusement par le Stade Toulouse et La Rochelle, respectivement premier et deuxième. En effet, fort de 3 succès en autant de matchs, les deux équipes semblent se focaliser aussi bien sur le championnat que sur leurs campagnes européennes. Certains d'être qualifiés pour les phases finales, Rochelais comme Toulousains pourront aborder la dernière journée avec sérénité. Autre club du Top 14 à l'affut dans ce Groupe B, le MHR, qui est à la septième place et qui n'a pas su se sortir du piège tendu par les Ospreys ce week-end. Néanmoins, les champions de France en titre reçoivent l'équipe des Londons Irish, en difficulté depuis le début de la compétition, ce qui pourrait être une opportunité de qualification pour Montpellier. Pour l'ASM, qui vient tout juste de se séparer de son manager Jono Gibbes, le ticket pour les phases finales est loin d'être acquis malgré une huitième place au classement. Après un lourd revers à domicile face aux Tigers, les coéquipiers de Damian Penaud devront créer un exploit en Afrique du Sud, du côté des Stormers, afin de rêver à une potentielle place parmi les qualifiés.

