RUGBY. Pro D2. ''Quand il y a un problème, on tape sur le manager'', le départ de Collazo gène Péméja

Le manager de Nevers, Xavier Péméja, a commenté la décision de la direction de Brive de remercier Patrice Collazo avant le match entre l'USON et le CAB.

TRANSFERT. Collazo, mis à pied à Brive, devrait être remplacé par un entraîneur international !La décision des dirigeants de Brive de remercier Patrice Collazo n'a sans doute pas convaincu tout le monde, notamment chez les supporters. Après cinq victoires au compteur pour autant de revers, le CAB est dans le ventre mou du classement de Pro D2. Un début de saison loin d'être catastrophique pour les Brivistes.

Toujours est-il que la défaite à la maison contre le SA XV a précipité le départ du technicien. Celui-ci pourrait être remplacé en interne par Arnaud Méla ou bien par Pierre-Henry Broncan. Pour l'heure, rien d'officiel du côté de Brive avant le déplacement à Nevers dans le cadre de la 11e journée. Et ce, même si La Dépêche annonce que le dernier cité va signer jusqu'en 2025.

"C’est l’histoire de notre métier. C’est un métier compliqué. Quand il y a un problème, on tape sur le manager", a commenté le manager de Nevers, Xavier Péméja, via La Montagne. Avant Collazo, c'est Jeremy Davidson qui avait été remercié en décembre 2022. Lequel avait ensuite pris la suite de... Pierre-Henry Broncan à Castres en février 2023.

Comme très souvent quand ça ne va pas fort dans une équipe, c'est l'entraîneur qui trinque. "Dans la plupart des clubs, le manager c’est le fusible et on pense remettre le courant en enlevant ce fusible", commente Péméja. Arrivé en 2016 à l'USON, alors encore en Fédérale 1, il a, lui aussi, connu des hauts et des bas avec Nevers.

Cela ne va rien changer pour nous. Ce qui change, c’est que Patrice a été remercié et ça, cela me gêne énormément.

Changer le coach une fois de plus va-t-il permettre au CAB de performer à la hauteur des attentes de la direction ? "C’est un effectif solide qui n’a pas pour l’instant les résultats qu’il aimerait avoir. Mais ils seront au bout, c’est sûr et certain," estime le technicien de l'USON. Après Nevers, Brive recevra Mont-de-Marsan, 3e à l'heure actuelle de la Pro D2, avant d'aller à Colomiers, 5e.

Un calendrier loin d'être facile pour les Brivistes. L'électrochoc va-t-il avoir lieu en Corrèze ? "Même si Patrice Collazo était resté, Brive serait allé au bout. Le CAB, c’est de bons jeunes, mais aussi de l’expérience, avec des internationaux étrangers. Ils sont très dangereux." Xavier Péméja se veut en effet méfiant avant la réception de Brive.

S'ils restent sur cinq victoires à domicile cette saison, ils n'ont pas oublié la victoire 31 à 29 du CAB en 2019. Après deux quatrièmes places lors de deux derniers exercices, suivies d'une élimination en demie puis en barrages, les Bourguignons, 4es après dix matchs, espèrent à nouveau se qualifier pour les phases finales. Et cela passera par des succès à domicile.