RUGBY. Pro D2. Karim Qadiri, l'arme offensive privilégiée de Grenoble

Depuis le début de saison, Karim Qadiri est le meilleur marqueur d'essai de Grenoble avec 6 réalisations, et porte son équipe en attaque.

On l'avait quitté en Fédérale 1 au club de Beaune, où il y faisait les beaux jours du club bourguignon. Formé au RC Massy, puis intégré au Stade Français où il a disputé 2 matchs de Top 14 avant une blessure au ligament de la cheville, l'international Marocain s'est refait une place dans le monde professionnel et prend sa place au sein de l'effectif grenoblois depuis la saison 2020/21. Décisif face à Mont de Marsan avec un doublé inscrit lors de la 14ᵉ journée de Pro D2, il exploite enfin son plein potentiel à 25 ans. La Fédérale 1 comme tremplin après Massy et le Stade français, zoom sur Karim Qadiri, le ''facteur X''Son rôle au sein de la formation iséroise lui convient à merveille. "Le plan de jeu fait que je colle à la ligne de touche. Ce plan nous convient bien parce qu’on déplace bien le ballon. Et jusqu’à maintenant, le ballon est arrivé jusqu’à moi dans des situations de décalage. C’est parfait ! ". Une adaptation réussie qui fait de lui le finisseur du FCG. "Avec le groupe que l'on a, il y a moyen de faire quelque chose", disait-il l'an dernier lors de son arrivée. Si Grenoble n'a pu se qualifier pour les demi-finales de Pro D2, la présence de Qadiri pourrait changer la donne, si celui-ci continue à rester aussi efficace.

Vous l'avez acclamé hier soir, pour ses onzième et douzième essais en rouge & bleu... et il a une bonne nouvelle pour vous 🥁🥁🥁🥁

Avec un diplôme d'infirmier (et qui était au front lors du premier confinement), il s'est tourné désormais vers une école de management/immobilier. Karim est capable de suivre l'exigence que demande les entrainements professionnels, mais aussi de suivre un cursus scolaire. Il a surtout eu le mérite de se faire une place dans un effectif qui comporte des ailiers tels que Timoci Nagusa ou encore Masilevu ! Toujours cité parmi les "Tops" de Grenoble dans le Dauphiné Libéré, celui qui était considéré par le parisien Rayan Chapuis comme un joueur qui a "tout pour exploser", va continuer de faire des dégâts dans les défenses de Pro D2.