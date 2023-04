Rugby. Pourquoi l’ambiance dans les stades risque d’être folle pendant les phases finales ?

Un décret a été publié dans le journal officiel ce mercredi, mettant en place l’expérimentation d’engins pyrotechniques (fumigènes) dans les stades des clubs professionnels.

À cinq journées de la fin de la phase régulière du Top 14, l’ambiance risque de monter d’un cran dans les tribunes. Dans le cadre d’une expérimentation, le gouvernement français a confirmé l’autorisation de l’utilisation d’engins pyrotechniques, à travers un décret paru ce mercredi 29 mars. Cette expérience prendra fin dans trois ans. Elle concerne les enceintes des clubs sportifs participant à un championnat organisé par une ligue professionnelle, tel que le Top 14 et la Pro D2. « Cette expérimentation permettra aux clubs professionnels, en collaboration avec les associations et avec l’accord des autorités locales, d’organiser des animations pyrotechniques réalisées par des supporters dans un cadre prédéterminé, encadré et sécurisé », indique le texte. VIDEO. Fumigènes dans le vestiaire, drapeaux... la célébration complètement folle des BayonnaisPlusieurs conditions sont cependant à respecter avant de craquer les premiers fumigènes. Une zone du stade devra être réservée respectant la sécurité des joueurs et des biens. Le club devra faire une demande à la préfecture un mois avant l’animation. Les personnes qui possèdent les fumigènes doivent être identifiables pour des raisons de sécurité. En étant encadrée, « cette expérimentation a ainsi pour objectif de tendre vers la disparition de l'utilisation illégale et non sécurisée d'articles pyrotechniques dans les tribunes des stades. » explique l’autorité publique. Pour le président du groupe des supporters du RCT des « Fils de Besagne », Julien Perpère, l’avis est mitigé via BFM TV : « Si demain on peut en renter à Mayol, on en rentrera avec plaisir. Mais si on passe plus de temps à remplir les papiers qu’autres choses, ça va être un peu compliqué ».