VIDEO. Fumigènes dans le vestiaire, drapeaux... la célébration complètement folle des Bayonnais

Dans les entrailles du GGL Stadium de Montpellier, les joueurs de l'Aviron ont laissé éclaté leur joie après leur victoire en finale face aux Montois. Dingue !

"Petit rappel : les fumigènes sont interdits dans les stades... mais pas dans les vestiaires". Pour le fun, le décalé et l'ambiance de fête incitée par le CM de l'Aviron Bayonnais, Chris Marques lui aurait certainement attribué un bon 9/10. Car c'est en ces mots que le club a relayé la vidéo de célébration de ses joueurs à l'issue de la finale de ProD2 remportée face à Mont-de-Marsan, ce dimanche (49 à 20). L'explication ? Pour ceux qui ont préféré profiter de ce week-end prolongé pour se faire dorer la pilule plutôt que de ne manquer aucune minute de ce dimanche rugby de folie sur les antennes de Canal, sachez que les Bayonnais n'ont pas fait dans la dentelle après le coup de sifflet final.

Petit rappel : les fumigènes sont interdits dans les stade... mais pas dans les vestiaires !!! pic.twitter.com/20xdtGtOpE — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) June 5, 2022

Drapeaux, chants et bière étaient venus donner au vestiaire du GGL des faux airs de fêtes de Bayonne, qui n'auront pourtant lieu que dans près de 2 mois. Mais ce qui a surtout fait surchauffer les entrailles de l'antre montpelliérain, au sens propre comme au figuré, c'est le fumigène craqué par l'un des joueurs. Pour une ambiance définitivement survoltée... et digne des plus belles atmosphères amateures !