Rugby. Mais au fait, pourquoi Armitage a-t-il été sifflé pendant des années par les Clermontois ?

Invité au "Hall of Fame" de Toulon mardi soir, Delon Armitage est revenu sur sa période avec le RCT et notamment sur ses matchs au stade Michelin, sifflé sur chaque action.

Les anciennes légendes du RCT étaient invitées au "Hall of Fame" pour leurs intronisations. En se rappelant des vieux souvenirs, Delon Armitage évoque ses matchs au stade Michelin de Clermont où il a été copieusement sifflé pendant plusieurs années. Mais alors pourquoi "ces bâ*** de Clermont", comme il les appelle gentiment, huaient l'ancien arrière anglais ? RUGBY. 10 ans plus tard, l'histoire d'amour entre Delon Armitage et Clermont est toujours aussi chaude !Durant les années 2010, Clermont et Toulon dominaient le Top 14, avec onze participations à la finale du championnat de France entre 2007 et 2017 (six pour Clermont avec deux victoires et cinq pour Toulon pour une victoire). Mais les deux ogres étaient aussi sur le toit de l'Europe. Ils ont croisé le fer à deux reprises en finale de Champions Cup, anciennement H Cup. Mais le grand Toulon a balayé ses adversaires en coupe d'Europe de 2013 à 2015 et les supporters clermontois se souviennent encore de cette finale à l'Aviva Stadium de Dublin.

Le chambrage de la gagne

50 148 supporters étaient présents à l'Aviva Stadium de Dublin pour assister à la première finale européenne des deux formations françaises. Un essai de Nalaga en première période puis James, c'est Clermont qui mène les débats. Mais Toulon peut se reposer sur son légendaire buteur Jonny Wilkinson avec un nouveau 100 % au pied, 15-9 à la 63ᵉ minute. Sur un ballon de récupération, Fernández Lobbe envoie Delon Armitage fanfaronner derrière la ligne. Sur ses 40 mètres de course, le numéro 15 toulonnais aperçoit Brock James qui tente de revenir, en vain. Un petit geste de la main sur l'ouvreur clermontois en signe d'adieu et c'est comme ça qu'Armitage s'est attiré les foudres des Jaunards. Avec cet essai, les rouge et noir l'emportent sur le plus petit écart, 15-16. VIDEO. FLASHBACK 2013. Clermont rate le coche en finale de la H Cup face à un Toulon réalisteDepuis ce jour, Delon Armitage s'est fait siffler sur tous les terrains du Top 14. "Moi, je n'aime pas ça, que ce soit moi ou les autres joueurs, je trouve ça malheureux pour le rugby. Les mecs, ils viennent et veulent bien jouer pour leur équipe, ils ne méritent pas d'être sifflés", avait-il déclaré au micro de Canal + en 2014. Dix ans plus tard, l'Anglais continue à chambrer l'ASM. Notez que le RCT s'est désolidarisé des propos tenus par son ancien joueur.