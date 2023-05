RUGBY. Pour son choc face au LOU, Bayonne perd un de ses cadres ultra-importants !

Ce week-end, la plus grosse affiche du Top 14 sera sans aucun doute sur la pelouse du Matmut Atlantique, entre le LOU et Bayonne. Néanmoins, les Basques seront handicapés par la blessure d'un cadre.

Maxime Machenaud absent

C'est la mauvaise nouvelle de cette semaine de préparation côté bayonnais ! L'ancien joueur du Racing 92 s'est fait une déchirure à l'entraînement, et il ne peut donc pas jouer cette rencontre qui sonne comme un véritable huitième de finale. Cette absence est une tuile pour Gregory Patat et son staff, qui vont devoir composer avec des joueurs de la catégorie espoir ! En effet, Guillaume Rouet, qui était le titulaire au poste cette saison, s'est cassé les côtes à La Rochelle en avril dernier, tandis que Michael Ruru et Hugo Zabalza sont partis en prêt cette année (Vannes et Bordeaux). Maxime Machenaud était un joueur indispensable dans le système de jeu des Basques, et allait effectuer sa cinquième titularisation de suite. Très handicapé depuis plus d'un mois, l'encadrement des ciels et blanc faisait appel au jeune ouvreur Thomas Dolhagaray pour faire l'intérim en fin de match.

Un rookie pour une dernière journée

Au vu de cette situation inédite, et par manque de demi de mêlée disponible dans l'effectif professionnel, Gregory Patat va confier les rênes du jeu à Hugo Camacho. Ce dernier est le numéro 9 des espoirs de Bayonne, et bien qu'il s'entraîne régulièrement avec l'équipe première, il n'a jamais disputé la moindre minute en Top 14, ni en Challenge Cup. Cette année, le jeune joueur dispute sa première saison espoir. À seulement 19 ans, Camacho va disputer ses premières minutes chez les professionnels, associé à Camille Lopez, dans un match de la plus haute importance. Si la tension sera forcément présente au coup d'envoi, le promu pourra toutefois compter sur l'insouciance du minot, pour réaliser un exploit contre le LOU.

