RUGBY. Coupe d'Europe. Pierre-Yves Revol : « Un classement qui a la valeur d'un tirage au sort »

Le président du Castres Olympique Pierre-Yves Revol, est revenu sur ce week-end de Coupe d'Europe mouvementé, notamment l'affaire du rival toulousain.

Un peu les dindons de la farce nos amis les Castrais. Seule équipe française à avoir joué l'intégralité de ses matchs de poule, elle est également la seule à ne pas s'être qualifiée pour les huitièmes de finale de Champions Cup. Quatre courtes défaites bonifiées qui laissent un souvenir très amer, dont la dernière en date face au champion d'Angleterre les Harlequins (36-33), avec un essai (litigieux) inscrit à la dernière seconde par les Londonniens. Lourd de conséquence, car les Tarnais auraient 8 points au classement et seraient juste devant le Stade Toulousain, synonyme de qualification.

Le président du CO Pierre-Yves Revol, toujours dans un discours maitrisé, évoque notamment les dix dernières minutes de la rencontre :

Tous les commentaires sur l’arbitrage des 10 dernières minutes ne m’ont pas échappé. Je ne vais pas en rajouter. Comme nous ne pouvons plus changer le cours des choses, nous retiendrons aussi qu’à l’avenir, nous devrons éviter dans ce type de confrontation de laisser le sort du match à une décision d’arbitrage et nous mettre à l’abri de ce type de déconvenue. La frustration doit nous servir. Notre groupe est en phase de formation et il va se projeter avec beaucoup d’appétit sur le TOP 14.”

Les coéquipiers de Rory Kockott pourront tout de même se rattraper en phase finale du Challenge Européen, mais surtout se concentrer pleinement sur le Top 14, où ils occupent la 3ᵉ place actuellement.

Mais en bon voisin et rival de Toulouse, l'ancien journaliste ne pouvait pas épargner les Rouges et Noirs d'une petite pique, notamment en évoquant la prise de position de René Bouscatel.

J’ai aussi noté la forte prise de position contre la décision de l’EPCR à propos du match de Toulouse de son ancien président et désormais Président de la LNR René Bouscatel. C’est bien mais quelqu’un s’est-il offusqué lorsque Montpellier avait pris 5 points contre le Leinster dans des conditions me semble-t-il assez similaires ? Donc tout ceci est un peu difficile à suivre. Et personne ne s’attardera sur le fait que le Stade Français et Montpellier se sont qualifiés, sans obtenir plus de points terrain que le Castres Olympique, mais à la faveur des points acquis sur le papier contre Bristol et le Leinster, deux des favoris de la compétition…. Au final, il y a une telle part de hasard dans ce classement que sa valeur est à peu près similaire à celle d’un tirage au sort des 1/8e de finale !”

S'il avoue que la colère du président du Stade Toulousain Didier Lacroix est justifiée concernant cette accumulation d'annulation dont Toulouse est victime depuis quelque temps, les supporters Haut-Garonnais retiendront que le prochain derby entre Castres et Toulouse est déjà dans les têtes tarnaises et que celui-ci s'annonce comme souvent, disputé.

