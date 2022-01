VIDEO. Coupe d'Europe. Castres crucifié après un match fou à dix essais face aux Harlequins

Ce vendredi soir en Coupe d'Europe, Castres s'est incliné dans les arrêts de jeu en Champions Cup après un essai de Dombrandt pour les Harlequins.

La Coupe d'Europe se termine de manière frustrante pour Castres avec une nouvelle défaite pour une poignée. Les Tarnais ont réalisé une très belle campagne européenne. On dit souvent que le rugby de haut niveau se joue sur des détails. Le CO en a fait l'amère expérience avec des revers concédés pour une poignée de points (18-20 face aux Harlequins, 13-16 contre le Munster). Ce vendredi soir, ils ont une nouvelle fois été battus de peu par les Anglais des Quins aux termes d'un match féroce et spectaculaire. Cruel pour les Castrais qui n'ont pas eu la possession (36%, 59 ballons joués à la main) mais qui ont su se montrer efficaces. On a vu pas moins de dix essais, cinq de chaque côté. Barlot (2e), Zeghdar (9e), Kockott (34e), Nakosi (50e) et Cocagi (61e) ont trouvé la faille dans la défense locale. Les visiteurs ont envoyé du jeu. Mais ils ont aussi été maladroits et les Harlequins en ont profité pour passé la ligne de craie à cinq reprises. Auteur d'un triplé, Dombrandt a été décisif pour les siens avec l'essai de la victoire dans les arrêts.