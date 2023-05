RUGBY. Personne n’en parle, mais Israel Folau va jouer à Twickenham ce week-end

Sélectionné avec l’équipe World XV par Steve Hansen, l’ancien arrière des Wallabies va retrouver le haut niveau du rugby à XV ce dimanche.

Il avait disputé quelques rencontres de première et deuxième division japonaise, ainsi qu’une Pacific Nations Cup avec les Tonga en 2022. Néanmoins, Israel Folau n’avait toujours pas retrouvé de grandes pelouses internationales depuis qu’il avait écarté des Wallabies pour plusieurs propos homophobes assumés. Ce dimanche 28 mai, cette vérité ne sera plus d’actualité. À Twickenham, un match entre les Barbarians FC et une sélection World XV permettra à l’ancien wallaby de se dépenser devant 82 000 personnes au maximum. Attendu à l’aile, il partagera la ligne de trois-quarts avec des joueurs tels que Sbu Nkosi, Ngani Laumape ou encore Semi Radradra avec le vert et noir du maillot World 15.

Sélectionné par Steve Hansen, ancien sélectionneur de légende des All Blacks, le joueur bénéficie du soutien sportif de ce dernier en conférence de presse. En effet, selon le média australien Wide World of Sports, le coach vainqueur de la coupe du monde 2015 a tenu ses propos face au média à ce sujet :

C'est un joueur de rugby de classe mondiale. Je sais qu'en le choisissant, il y aura des blessés. Et je le comprends. Cependant, je veux que ces personnes comprennent que les croyances et les opinions d'Israël ne sont pas les nôtres. Et [nous] ne sommes pas d'accord avec eux. Mais c'est avant tout un joueur de rugby et il a été sanctionné. Ces sanctions sont terminées, il joue au rugby, il va probablement aller à la Coupe du monde. Mon travail consiste donc à choisir la meilleure équipe possible et c'est ce que j'ai fait.”

Pour rappel, Israel Folau avait été écarté de la fédération australienne de rugby en 2019. Ce dernier avait publié une image sur son compte Instagram promettant l’enfer aux homosexuels. Une sortie médiatique qui n’avait pas été appréciée par les dirigeants Gold and Green. Quelques mois après, le joueur a également été reçu en grande pompe par le lobby chrétien australien le temps d'une conférence pour confirmer ses propos. D’autant plus, il s’était déjà fait remarquer en décrivant l’homosexualité comme une “perversion sexuelle indescriptible”. En 2022, Israel Folau a choisi d’abandonner la sélection australienne pour représenter les Tonga. Il en avait notamment profité pour rappeler qu’il ne regrettait aucunement ses paroles. Il avait même indiqué être “reconnaissant des opportunités” qui lui avaient été offertes, à l’image de son contrat avec l’équipe japonaise des Urayasu D-Rocks.