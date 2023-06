RUGBY. OFFICIEL. Patrick Buisson ou Florian Grill ? Le nouveau président de la FFR élu !

Les 1900 clubs amateurs ont voté. Le nouveau président de la FFR est Florian Grill. Il a été élu avec 58,14 % des voix. Il succède à Bernard Laporte et à Alexandre Martinez, président intérimaire.

Élections FRR. Carton plein pour Florian Grill, l’opposition humiliéeFlorian Grill a été élu Président de la Fédération Française de Rugby avec 58,14% de voix dans le cadre de la 159e Assemblée Générale Ordinaire Elective (AGOE). Il succède ainsi à Alexandre Martinez, président intérimaire. Lequel avait pris la suite de Bernard Laporte suite à sa démission. 84,69 % des clubs ont été enregistrés pour participer aux deux scrutins. AA la clôture des votes du mercredi 14 juin pour le second scrutin, le taux de participation enregistré était de 92,65 % des clubs représentant 95,47 % des voix parmi le collège électoral précédemment enregistré. Ce qui montre à quel point ces élections étaient attendues. Chef de file de l’opposition et président de la Ligue Île-de-France, Florian Grill est élu pour les quatre prochaines années. Cependant, il ne va pas avoir la tâche facile puisque le comité directeur est composé de membres pro-Laporte. Tout comme l'est le candidat battu Patrick Buisson. L'opposition ne dispose en effet que de 11 sièges sur 40 au sein du comité directeur. L'ancien deuxième ligne de 57 ans pourra-t-il mener à bien ses projets ? RUGBY. Bouscatel et Lacroix démissionnent, la Ligue appelle à organiser des élections sans attendre