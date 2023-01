RUGBY. Bouscatel et Lacroix démissionnent, la Ligue appelle à organiser des élections sans attendre

René Bouscatel, président de la LNR et Didier Lacroix, président du Stade Toulousain, les représentants de la Ligue au comité directeur de la FFR, ont démissionné.

Démission de Laporte, et maintenant c'est quoi la suite pour le rugby français ?Bernard Laporte n'est pas le seul à avoir démissionné ce vendredi. Les élus de l'opposition dont Florian Grill ont tous démissionné afin de pousser le comité directeur de la FFR à en faire de même. Dès lors, cela permettrait d'organiser de nouvelles élections sous six semaines. Par la suite, René Bouscatel, président de la LNR et Didier Lacroix, président du Stade Toulousain, les ont imité. Une décision forte puisqu'ils étaient les deux représentants de la Ligue. Via un communiqué, cette dernière a expliqué avec le fait de désigner un président intérimaire en attendant l'Assemblée générale de juin et de nouvelles élections. La LNR estime ce processus qui "ne tire pas les conséquences du vote des clubs qui ont refusé d’approuver le Président délégué proposé." La Ligue, comme l'opposition et la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, appelle à organiser des élections sans attendre "qui permettront aux clubs de faire leur choix et à la gouvernance ainsi désignée d’avancer sereinement vers les grandes échéances qui se présentent au rugby français." De son côté, Bernard Laporte estime qu'il faut suivre le processus. "L’opposition, avec retenue et sans goût pour les formules populistes, hurle au “putsch”. Ce sera donc le premier putsch de l’histoire réalisé par des élus déjà en responsabilité, qui ne font que suivre les statuts et règlements de leur institution. Nos clubs, qui votent et décident de nos statuts, auront aussi à élire démocratiquement un nouveau Président au mois de juin prochain pour terminer ce mandat. Ce devra alors être le temps du calme et de la sérénité. "