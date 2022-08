RUGBY. Nouvelle-Zélande. L'Argentine, le match de la dernière chance pour Foster ?

Après la défaite de la Nouvelle-Zélande face à l'Argentine, le sélectionneur Ian Foster serait plus que jamais sous pression. Un autre revers face aux Pumas pourrait d'ailleurs avoir raison de ce dernier.

Ce n'est plus une surprise pour personne, l'équipe de Nouvelle-Zélande vit en ce moment l'une des pires périodes de son histoire. Habitués à rouler sur le rugby international, les All-Blacks n'y arrivent plus ces derniers temps, en témoignent les nombreux revers subis face à l'Irlande, l'Afrique du Sud ou encore la France. Ce samedi, les coéquipiers de Sam Cane se sont même inclinés pour la première fois de leur histoire face aux Pumas à domicile. Des résultats (bien) loin des standards habituels, qui déplaisent fortement au pays du long nuage blanc. Et si après le succès face aux Boks, le sélectionneur Ian Foster avait été conforté, sa place semble de nouveau remise en question ce lundi. En effet, selon de nombreux médias néo-zélandais, celui-ci pourrait bien voir son aventure avec les Blacks s'écourter, en cas de nouvelle défaite face à l'Argentine samedi prochain. Un départ anticipé qui laisserait certainement place, toujours selon les médias locaux, à l'actuel adjoint et ancien sélectionneur de l'Irlande, Joe Schmidt.

À la tête des All-Blacks depuis 2019, Ian Foster va donc devoir trouver rapidement des solutions s'il veut voir la Coupe du Monde en France. D'autant plus que la fin de saison de la Nouvelle-Zélande s'annonce chargée, avec une nouvelle réception de l'Argentine, puis deux rencontres face à l'Australie. Ensuite, les coéquipiers de Barrett entameront leur tournée de novembre face au Japon, avant de se déplacer au Pays de Galles, en Écosse et en Angleterre.

