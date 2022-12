RUGBY. Nouveau craquage pour Joe Marler, va-t-il encore être suspendu ?

Joe Marler a de nouveau frappé ! En effet, le pilier du XV de la Rose se retrouve au cœur d'une énième polémique, après un incident lors du dernier match de son équipe, qui pourrait lui valoir une suspension.

Des insultes en plein match

Souvent au cœur des polémiques, Joe Marler a bâti une réputation de "bad boy" en Angleterre, et dans le monde de l'ovalie en général. Cependant, lors du dernier match des Harlequins, le pilier a enfreint des limites à ne pas dépasser. En effet, ce dernier a totalement manqué de respect à Jake Hennan, un deuxième ligne néo-zélandais qui évolue à Bristol. Marler a insulté ouvertement sa mère, qui en plus est hospitalisée en ce moment, avant de rentrer dans une mêlée. Fou de rage, le seconde ligne s'est empressé de foncer sur l'anglais, afin d'en découdre, ce qui a provoqué le début d'une bagarre générale. Si Marler n'en savait rien au sujet de l'hospitalisation de la mère d'Hennan, il n'empêche que ce genre de comportement est à des années-lumières des valeurs du rugby. À la fin du match, le manager de Bristol, Pat Lam, a assuré n'avoir jamais vu son joueur dans un tel état : "J'ai fait venir Jake de Nouvelle-Zélande au Connacht et à Bristol. Il est comme un fils pour notre famille, et je ne l'ai jamais vu comme ça. J'adore Joe Marler mais quelque chose a été dit et il y a eu une réaction de Jake que je n'avais jamais vue auparavant. Nous sommes tous les gardiens du jeu (joueurs, entraîneurs) et une chose que nous apprécions tous et que nous travaillons dur pour conserver, ce sont les bonnes valeurs et l'esprit. Jake a réagi à quelque chose qui a été dit. C'est tout ce que je sais de ce qui s'est passé. (via RMC)" Si l'arbitre de la rencontre n'a apparemment rien entendu des propos tenus par Marler, il serait possible, selon The Times, que ce dernier soit cité par la Fédération anglaise de rugby (RFU), ce qui pourrait lui coûter une belle suspension. Pour information, Joe Marler s'est excusé sur les réseaux sociaux.

Yep. You’re right. I’m sorry @HeenanJake - piss poor from me. Owe you a pint/coffee in the new year. — Joe Marler (@JoeMarler) December 28, 2022

Un récidiviste en matière de suspension

Si Joe Marler en vient à être suspendu pour cet incident, il n'en sera malheureusement pas à son coup d'essai ! En effet, l'enfant terrible des Quins a été dernièrement suspendu 10 semaines pour avoir saisi les parties génitales d'Alun Wyn Jones, lors d'un match opposant le XV de la Rose à celui du Poireau. Si ce geste était "amical" selon lui, la suspension de World Rugby n'a pas été du même avis, comme bon nombre de personnes sur les réseaux sociaux. Ensuite, qui se rappelle, de la féroce échauffourée entre Marler et James Haskell, lors d'un match de Premiership ? Durant cette séquence, Marler avait fait dégoupiller le flanker des Wasps par des joutes verbales, une fois de plus, ce qui avait entrainé la vive colère de ce dernier, qui s'était empressé de mettre au sol le pilier. Puis, une fois les tensions apaisées, Haskell avait reçu un carton jaune, et au moment de rejoindre le banc de son équipe, Marler, tel un enfant, n'avait pas hésité à l'arroser d'eau avec sa gourde, ce qui avait fait sortir le troisième ligne de ses gonds. Il avait alors étranglé Marler. À la suite de cet incident, la RFU avait cité le pilier, qui était passé entre les mailles du filet lors du match, en lui infligeant un avertissement. Néanmoins, au vu de sa récidive envers Hennan, Marler risque bien plus qu'un simple avertissement.