RUGBY. Nouveau cas de démence précoce chez cet ancien international gallois !

Après le cas de plusieurs premières lignes atteint de démence précoce, l'ancien international Dafydd James a, lui aussi, été diagnostiqué ainsi. Il revient sur cette terrible maladie !

Après les cas de Steve Thompson, ou encore celui de Carl Hayman, c'est au tour de Dafydd James d'être diagnostiqué de démence précoce. Ce joueur des années 2000 évoluait au centre ou à l'aile de bons nombres de club britannique, mais également du Pays de galles, avec qui il a joué 48 matchs. Ce dernier avait aussi participé à des rencontres de tournée des Lions Britanniques en 2001 ! De plus, Dafydd James était un redoutable finisseur, et figure à la 4ème marche des meilleurs marqueurs de l'histoire de la Coupe d'Europe. Il met fin à sa carrière en 2010, après plus de 15 saisons de rugby professionnel.

"Je me demandais ce qui ne tournait pas rond chez moi !"

Interrogé par la BBC, Dafydd James est revenu sur ses souffrances quotidiennes, et sur ce qui l'a poussé à passer des examens complémentaires. Selon lui, cette démence précoce lui occasionne des attaques de panique et des crises d'angoisse. Tout ceci est survenu à l'arrêt de sa carrière, et après une répétition de chocs directement sur la tête : "D'un côté, ça explique sûrement ma condition actuelle. J'ai des problèmes avec ma santé mentale." En plus de cela, l'ancien international du XV du Poireau explique également souffrir de maux de tête régulièrement, ainsi que des démangeaisons au niveau de la peau ! De ce fait, James s'est joint aux 169 autres joueurs qui ont intenté une action en justice envers les fédérations anglaise et galloise, ainsi que Word Rugby. Pour finir, Dafydd James milite pour plus de transparence sur les risques de ce sport, mais pas pour des mesures ayant un impact direct sur le jeu : "Je ne suis pas de ceux qui éprouvent de la colère et qui veulent la fin de ce jeu. Il m'a procuré tellement de plaisir ! Pour les gens qui souffrent, je pense qu'être informé est le plus important."