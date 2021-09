Rugby. Non, l'émission ''Rencontres à XV'' n'est pas morte !

Un temps condamnée, la célèbre émission ''Rencontres à XV'' continuera la saison prochaine sur France 3. Une bonne nouvelle pour les nombreux amateurs de rugby.

C'était le rendez-vous dominical d'une grande partie des amoureux de rugby. ''Rencontres à XV'' a souvent bercé nos dimanches matin sous les coups de 8 heures, traitant aussi bien du rugby professionnel qu'amateur. Présentée par Jean Abeilhou, l'émission créée en 1991 était condamnée à disparaître. En effet, France Télévisions n'avait pas décidé de renouveler le programme pour la saison prochaine, provoquant une vague d'émotions, voire même d'indignations chez les plus nostalgiques d'entre nous. Une pétition a même vu le jour afin que ''Rencontres à XV'' continue de vivre, récoltant au passage plus de 6 000 signatures. De quoi pousser France Télévision à trouver une solution alternative.

Et rassurez-vous, d'après Le Figaro, cette dernière aurait été trouvée. En effet, sur son site officiel, le quotidien annonce que l'émission perdurera, non pas sur France 2 mais sur France 3. Celle-ci se déroulera aux alentours de 10h10, et ce, à partir du 2 octobre prochain. Après 30 ans d'existence, ''Rencontres à XV'' n'est donc pas mort. Une bonne nouvelle pour tous les passionnés de ce sport. Une trajectoire qui n'est pas sans nous rappeler celle de Stade 2, qui a également basculé de France 2 à France 3.