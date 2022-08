RUGBY. Nigel Owens ne comprend pas cette nouvelle règle, et il n'est pas le seul

L'ancien arbitre international gallois Nigel Owens est contre le fait de remplacer un carton rouge après seulement 20 minutes passées à 14.

RUGBY. Cette règle expérimentale peut-elle débarquer en Top 14 ?World Rugby a décidé d'expérimenter le remplacement du carton rouge dans le Rugby Championship. On franchit un nouveau palier dans l'expérimentation après avoir testé cette règle dans le Super Rugby. Pour rappel, celle-ci permet à une équipe réduite à 14 suite à une exclusion définitive, de pouvoir rejouer à 15 après 20 minutes. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça fait débat chez les supporters comme chez les observateurs. Des cartons rouges, Nigel Owens en a distribué plus d'un dans sa carrière. S'il estime qu'il doit y avoir des évolutions dans le jeu, celle-ci n'en fait pas partie. "Eh bien, quelque chose doit changer, car si nous continuons comme ça avec toutes ces collisions à la tête, nous n'aurons pas de match à regarder dans les années à venir. Comme le comportement des joueurs ne change pas. Réduire le carton rouge à 20 minutes n'est pas utile à mon avis pour changer ce type de collisions imprudentes", a commenté l'ancien arbitre international via son compte Twitter.

Well something needs to change as if we carry on like this with all these head collisions we won’t have a game to watch in years to come. As player behaviour is not changing. Watering down the RC to 20 mins is not helpful in my view to change these type of reckless collisions — Nigel Owens MBE (@Nigelrefowens) July 30, 2022

Changer la manière dont les joueurs sont sanctionnés, ce n'est pas le bon chemin à suivre selon lui. Ce qui doit changer d'après le Gallois, ce sont les techniques de plaquage et de dégagement des joueurs et les lois en vigueur qui sont appliquées, en particulier autour de la zone de contact. "Le carton rouge ne doit pas être administré à moins d'une action imprudente, dangereuse ou stupide ou d'actes de brutalité. Alors, nous n'aurons pas cette discussion." C'est comme si on enlevait les amendes pour excès de vitesse. Serions-nous plus respectueux des limitations ? La dissuasion pour changer le comportement des joueurs est beaucoup plus efficace à son sens si l’équipe est réduite à 14 pour le reste du match plutôt que pour seulement 20 minutes.