RUGBY. ‘‘Mon genou s’est effondré vers l’intérieur’’, le All Black Tupaea raconte son horrible blessure

Dans un entretien accordé au média Newstalk ZB, Quinn Tupaea s’est exprimé publiquement pour la première fois depuis sa blessure.

L’image a fait le tour du monde. Le 15 septembre 2022, Darcy Swain réalise un “déblayage”, en imaginant qu’on puisse le qualifier ainsi, sur le All Black Quinn Tupaea. Suite à cette histoire, l’horrible blessure au genou a provoqué une vague d’indignation. Sur les réseaux sociaux, beaucoup réclament que l’Australien écope d'une sanction à la hauteur de l’indisponibilité causée par son geste, c'est-à-dire 9 mois. L'Australien responsable de la blessure du centre a reçu une suspension de six semaines. Dans un entretien accordé au média Newstalk ZB, le jeune Néo-zélandais a raconté sa blessure :

Je pensais avoir gagné une pénalité, j'ai entendu le coup de sifflet puis j'ai juste senti un peu de force heurter mon genou sur le côté. J'ai déjà eu une blessure du genre, donc je connaissais déjà cette sensation et je l'ai reconnue tout de suite. J'ai immédiatement su.[...] En fait, j'ai eu un peu mal et quand je me suis levé pour le tester moi-même, mon genou s'est effondré vers l'intérieur. C'est ce qui s'était passé la première fois que j'ai eu les croisés, alors j'ai immédiatement su que c'était ça.”

À tout juste 23 ans, le jeune joueur en est donc à sa deuxième grave blessure aux genoux. En ligne de mire, sa rééducation se dirige vers un objectif clair : la prochaine Coupe du Monde. Si les places sont déjà peu nombreuses, le temps qu’il restera à Tupaea pour faire ses preuves sera tout aussi court. Dans l’incapacité totale de jouer au rugby pour les 6 prochains mois, il explique cependant qu’il continue à rêver du mondial en France : "J’adorerai revenir dans le temps qui m’est donné. Si je suis en forme et en bonne santé et que je joue du bon rugby, ça reste possible. Le problème, c’est que vous devez gagner votre place chaque année. Ça, c’est encore plus vrai lors d'une année de Coupe du monde et ce ne sera pas une tâche facile.” ALL BLACKS. Indignation chez les supporters après la poignante nouvelle concernant TupaeaLe jeune joueur a expliqué qu’il ferait tout pour participer à la prochaine échéance mondiale. Suivi par des équipes médicales qui encadrent sa blessure, il sera également accompagné mentalement. Tupaea a conscience que les prochains mois vont “être durs” et que sa rééducation sera “un énorme défi”. Il ajoute ceci au sujet de l’automne 2023 : “J’aurais sûrement quelques mois de rugby l'année prochaine avec ma franchise. Espérons que je puisse me faire remarquer pour la prochaine Coupe du monde. C'est une énorme motivation pour moi.” En attendant, le centre se fera opérer vendredi prochain pour entamer au mieux ce long Chemin de croix.