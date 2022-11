RUGBY. Meilleur joueur du monde, et si l'idée de Mourad Boudjellal était la plus juste ?

L'ancien président de Toulon Mourad Boudjellal estime qu'il faudrait un trophée pour chaque poste. L'idée va-t-elle être reprise par World Rugby à l'avenir ?

RUGBY. Mais au fait, qui a succédé à Antoine Dupont pour le titre de meilleur joueur du monde ?Dimanche dernier, le 3e ligne irlandais Josh van der Flier et la Néo-Zélandaise Ruahei Demant ont été élus joueur et joueuse World Rugby de l'Année 2022. La France, bien que représentée dans plusieurs catégories, n'a récolté aucun trophée. Loin de nous l'idée de crier au scandale. Mais d'aucuns estiment que les Bleus auraient pu être récompensés après leur formidable année. Pour rappel, les Tricolores n'ont perdu aucun match et remporté le Tournoi des 6 Nations avec le Grand Chelem. Nommé dans la catégorie de l'entraîneur World Rugby de l'Année, Fabien Galthié méritait selon Mourad Boudjellal de remporter ce trophée comme il l'explique dans sa chronique pour Rugbyrama.

Le meilleur entraineur de l’année est Wayne Smith, l’entraineur de l’équipe néo-zélandaise de rugby féminin. Je n’ai rien contre le rugby féminin, mais comment ne pas élire cette année Fabien Galthié en voyant les résultats qu’il a, comme il a remonté l’équipe de France, et élire ce Wayne Smith, entraîneur d'une équipe féminine. Il faudrait faire un prix pour les entraîneurs d'une équipe féminine et un prix du meilleur entraîneur de rugby à XV masculin. Je n'ai rien contre l'un ni contre l'autre, mais ce ne sont pas les mêmes sports. Ce n'est surement pas la même façon d'entraîner.

L'ancien président du RCT va même encore plus loin dans sa réflexion. Déjà remonté contre le fait que l'Irlandais Josh van der Flier ait remporté le titre de meilleur joueur du monde aux dépens de Dupont, actuel meilleur joueur du monde selon lui, Boudjellal estime que c'est une aberration de comparer les postes. "Donne-moi la différence entre pilier droit et un numéro 10 ? Comment tu fais pour juger lequel est le meilleur ? C'est pas possible." Il avance l'idée selon laquelle il devrait y avoir des titres de meilleur joueur du monde par poste, car ils ont tous des spécifiées. "On ne peut donc pas les comparer." Sera-t-il entendu dans les plus hautes sphères du rugby mondial ? Ce serait sans nul doute plus juste d'avoir un trophée par poste. Mais vous imaginez la durée de la cérémonie avec plus d'une vingtaine de remises de prix rien que pour les postes ? Par sûr que World Rugby y songe à l'avenir.