RUGBY. L'une des meilleures recrues de la saison prolonge son idylle en Top 14 jusqu'en 2028 !

Le Top 14 est le championnat le plus attrayant du monde, ce n'est plus un doute. Il est aussi le plus relevé et tous les joueurs rêvent d'en faire partie. Cette recrue va prolonger son aventure en France.

David Ribbans prolonge Excellente nouvelle pour le RCT, son international anglais, David Ribbans, a prolongé l'aventure sur la rade de deux saisons supplémentaires, le menant alors jusqu'en 2028. Ce dernier, qui est arrivé à Toulon cette saison, n'avait signé que jusqu'en 2026 au départ. Néanmoins, après une saison pleine et la satisfaction du staff et de la direction, le géant anglais s'installera un peu plus dans le sud de la France. Âgé de 28 ans, celui qui a porté le maillot du XV de la Rose à dix reprises fait donc une croix sur sa sélection nationale. Les joueurs anglais évoluant à l'étranger ne sont pas éligibles. Qu'importe pour Toulon, qui assure donc de belles saisons pour l'avenir. Dans le communiqué, le club assure que Ribbans "s'est rapidement imposé comme un élément clé de notre paquet d'avants." S'ajoute : "Sa puissance, sa technique et son esprit combatif correspondent pleinement aux valeurs du club et ont déjà séduit bon nombre de supporters Rouge & Noir." Il faut dire que pour le deuxième ligne de plus de 2m, la saison a été plus que pleine, avec 27 matchs au compteur, dont 22 comme titulaire. Ce week-end face à La Rochelle pour le barrage du Top 14, Ribbans aura assurément le numéro 4 dans le dos. Ce dernier s'est exprimé sur sa prolongation : "Je suis très heureux de prolonger mon contrat avec Toulon. Ce club et cette ville sont devenus une seconde maison pour moi. J'ai hâte de continuer à donner le meilleur de moi-même pour aider l'équipe à atteindre de nouveaux sommets." ➕2⃣



David Ribbans prolonge de deux ans son contrat avec le RCT 💥



Le deuxième ligne anglais s'est engagé avec les Rouge & Noir jusqu'en 2028 🔴⚫ — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) June 13, 2024 RUGBY. TOP 14. Recevoir en barrages, la garantie de voir les demies ?