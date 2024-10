RUGBY. Lozowski de retour en sélection après 6 ans d'absence, un record mondial ?

Sélectionné avec l'Angleterre, le centre des Saracens Alex Lozowski n'avait plus été appelé en sélection depuis novembre 2018. Une marque que des Français ont battue.

Steve Borthwick a dévoilé ce mercredi la liste des 36 joueurs qui prépareront la tournée de novembre. Le XV de la Rose disputera quatre rencontres, contre la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon.

Pour ce stage, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre a retenu le centre des Saracens Alex Lozowski. Une surprise de taille pour un joueur de 31 ans, plus appelé en sélection depuis novembre 2018, soit 6 ans. Mais qui sont les joueurs qui, comme lui, ont été absents pendants de (très) longues années en sélection ?

En Angleterre, déjà, citons les exemples Jonny Wilkinson (3 ans et 4 mois) à cause des blessures, ou Chris Ashton, plus récemment, plus de 4 ans d’absence entre 2014 et 2018. Même si le record, outre-Manche, est à mettre au titre de John Bentley, plus sélectionné pendant 9 ans du fait de son changement de code, avant de revenir en 1997, à la surprise générale, pour les Lions Britanniques puis l’Angleterre. Fort.

Plus proche de nous, en France, citons les cas des anciens ouvreurs parisiens et toulousains David Skrela et Lionel Beauxis, absents pendant 6 ans des Bleus à des époques différentes. Sofiane Guitoune, lui, n’aura plus connu d’appel entre les deux coupes du monde 2015 et 2019, avant d’être sélectionné suite à une saison de dingue sous les couleurs du Stade Toulousain. Même si Pierre Dizabo reste le record absolu, avec 10 ans sans sélections, avant de revenir dans les années 50.

En Argentine, on aime également compter les absences dues notamment à l’inégibilité des expatriés durant les années 2010. Ainsi, Juan Imhoff, a son grand désarroi, n’est plus sélectionné avec les Pumas entre 2015 et 2020, dont il était pourtant un cadre. Benjamin Urdapilleta, lui, ne connaît pas d’appel pendant 6 ans mais revient pour disputer le Mondial 2019.

Quant au record absolu, il est à mettre au crédit de l’ami Graham Cooke, qui connut les Wallabies au début des années 30, avant de les retrouver 13 ans plus tard. Une marque pas prête d’être battue, à moins que Yann David ne connaisse une feuille de match en novembre avec les Bleus. Mais on ne parierait pas trop là-dessus…

Le groupe anglais :

Avants : Baxter (Harlequins), O. Chessum (Leicester), Cole (Leicester) , Cowan-Dickie (Sale), Cunningham-South (Harlequins), B. Curry (Sale), T. Curry (Sale), Dan (Saracens), Davison (Northampton Saints), Dombrandt (Harlequins), Earl (Saracens), Ewels (Bath), Genge (Bristol), George (Saracens), Isiekwe (Saracens), Itoje (Saracens), Marler (Harlequins), Martin (Leicester), Stuart (Bath), Underhill (Bath).

Arrières : Daly (Saracens), Feyi-Waboso (Exeter Chiefs), Freeman (Northampton), Furbank (Northampton), Lawrence (Bath), Lozowski (Saracens), Northmore (Harlequins), Randall (Bristol), Roebuck (Sale), Slade (Exeter), Sleightholme (Northampton), Smith (Northampton), M.Smith (Harlequins), Spencer (Bath), Steward (Leicester), van Poortvliet (Leicester Tigers)