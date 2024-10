RUGBY. L’ovalie en deuil, un jeune rugbyman de Fédérale 2 décède en marge d’un match

Alors qu’il se rendait dans les environs de Monaco pour disputer une rencontre de Fédérale 2, le joueur du SO Millau Loïc Keita est malheureusement décédé.

C’est une nouvelle qui endeuille la grande famille du rugby. Ce samedi 26 octobre, un passionné du ballon ovale nous a quittés. L'Aveyronnais Loïc Keïta se rendait à Beausoleil dans les Alpes-Maritimes pour jouer une rencontre de la poule 3 de Fédérale 2. Malheureusement, il est décédé sur le chemin entre son département et la banlieue monégasque.

Originaire de région parisienne, le pilier de 21 ans évoluait au SO Millau et devait disputer une rencontre sur la pelouse de l’AS Monaco Rugby. Face aux intempéries violentes qui s’abattaient dans le Sud-Est, lui et son équipe pensaient que ce déplacement allait être reporté, mais il n’en fut rien.

Alors, les joueurs du SO Millau ont rejoint les Alpes-Maritimes, seuls ou avec le reste de l’équipe. Selon le média Centre Presse, Loïc Keïta serait mort des suites d’un accident de la route, alors qu’il conduisait sous une pluie battante. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule, hier aux alentours de 16 h 30, avant d’encastrer son véhicule dans un parapet.

Jeune père, il laisse derrière lui une femme et un nourrisson qui venait à peine de naitre. Sur les réseaux sociaux du club, sa compagne laisse ce message : “Il avait 21 ans, je n’ai que 20 ans et je démarre cette nouvelle vie de maman sans lui, très difficile, mais je m’accroche pour lui et notre fils, Louis, qu’il aime tant. Il aurait voulu le meilleur pour son fils.”

En complément de l’hommage qui lui a été rendu par son club, le président du SO Millau a réagi. Dans une prise de parole pleine d’émotion, il décrit les conditions de tenue et de non-report de la rencontre. Voici son message en intégralité :

“Message d’un président en colère et surtout malheureux. Depuis plusieurs jours, des conditions météo dantesques étaient annoncées sur le pourtour méditerranéen. Notre club doit jouer demain à Monaco après un périple AR de plus de 900 km ! Au vu des conditions climatiques, orages, pluies intenses, beaucoup pensaient que notre déplacement serait reporté, hélas cela n’a jamais été envisagé ! Ce samedi après-midi, nous avons fait la route dans nos minibus avec tous en-têtes l’inquiétude de l’accident tant les conditions étaient mauvaises. Très heureux d’arriver sains et saufs, nous étions loin d’imaginer que notre fin de journée allait tourner au cauchemar ! En effet, très inquiets du silence d’un de nos joueurs, nous allions apprendre que celui-ci était décédé suite à un accident de la route en nous rejoignant. Cette terrible nouvelle nous a collectivement anéanti tant nous avons pensé à la compagne de Loïc et au bébé qu’ils venaient d’avoir le bonheur d’accueillir dans leur foyer. En tant que président de club, je ne digérait jamais le fait d’avoir cautionné un voyage à haut risque avec les conséquences que l’on connaît, mais je demande surtout aux instances supérieures du rugby français de bien mesurer à l’avenir les enjeux avant de maintenir des matchs qui restent malgré tout qu’un simple jeu de ballon. Tout ceci ne ramènera pas Loïc hélas, mais il est impensable que sa disparition reste sans effet sur les futures décisions de maintien de match ou pas. Toutes nos pensées pour la famille de Loïc dans ces douloureux moments.”

Face à ce drame, le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches, amis et coéquipiers du SO Millau.

