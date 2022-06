RUGBY. L'hécatombe continue chez les All Blacks : Will Jordan forfait contre l'Irlande

Après Jack Goodhue ou David Havili, c'est au tour de Will Jordan d'être testé positif au Covid-19. Les All Blacks s'avanceront ce samedi face à l'Irlande, avec une ligne de trois-quarts décimée.

L'hécatombe continue chez les All Blacks. Comme si cela ne suffisait pas, la Nouvelle-Zélande a déploré un nouveau cas de Covid-19 dans ses rangs. Il s'agit de l'arrière Will Jordan (24 ans, 13 sélections), meilleur marqueur du Super Rugby cette saison (10 essais) avec sa formation des Crusaders. Jordan est le troisième joueur à avoir été testé positif, après les centres Jack Goddhue et David Havili. Ces trois-là seront donc absents ce samedi, pour le premier test opposant les Kiwis à l'Irlande. Un sacré coup dur.

WTF. Joe Schmidt aux commandes des All Blacks pour préparer le match face à l'Irlande !

La quasi-totalité de l'encadrement des Blacks souffre également du Covid, obligeant, de ce fait, les hommes en noir à faire appel à Joe Schmidt, pour préparer la rencontre de samedi. Richie Mo'unga de son côté, a été touché par un virus mais devrait pouvoir être apte, et prendre place sur le banc. C'est donc dans des conditions pour le moins difficiles que la bande à Sam Cane s'apprête à recevoir les Celtes. Et la ligne de trois-quarts néo-zélandaise risque donc d'être fortement décimée.